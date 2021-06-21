Позиции Путина упали вдвое в рейтинге самых выдающихся личностей и выросли у Сталина

Президент РФ набрал всего 15% голосов в рейтинге самых выдающихся людей всех времен и народов.

В России существенно сократилось количество граждан, которые считают президента Владимира Путина самым выдающимся человеком всех времен и народов. Об этом сообщают Открытые медиа со ссылкой на данные опроса "Левада-центр".

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В сравнении с данными аналогичного опроса в 2017 году, показатель сократился более чем в двое: с 34% до 15%. Последний опрос поводился в мае 2021 года.

В рамках опроса россиянами предложили выбрать 10 самых выдающихся людей всех времен и народов. Отмечается, что опрос проводился по общероссийской репрезентативной выборке среди 1620 человек.

Впервые Путин появился в топе этого рейтинга в 2003 году, сместив Юрия Гагарина. В течение последующих лет пятерка лидеров не менялась: в нее входят Иосиф Сталин, Владимир Ленин, Александр Пушкин, Петр I и Владимир Путин. В 2008 и 2017 году Путин дважды набирал более 30%, также он никогда не опускался ниже 20%.

В этом году упал рейтинг почти у всех лидеров рейтинга, кроме Сталина, он возглавляет список с 2012 года. Его вес вырос с 38% в 2017 году до 39% в нынешнем.

За последнее время также выросло количество россиян, которые называют выдающейся личностью Александра Сахарова – с 2% до 7%.

Больше остальных выросла доля россиян, которые затрудняются с ответом: с 9% до 19%.

По словам политолога Аббаса Галлямова, ситуация указывает на проявление протестных настроений. Падает популярность Путина не только в привязке к текущей ситуации, но и в целом оценка его как исторической фигуры.

"Видимо, люди понимают, что эпоха поменялась, и сейчас решать стоящие перед тобой политические задачи надо уже по-другому. Сталинские технологии ушли в историю вместе с самим Сталиным", – говорит политолог.

Снижение рейтингов лидеров опроса политолог объясняет появившимся запросом на новых героев. Также эксперт считает, что в целом людям перестала быть интересна история, так как их ей "закормили".

Напомним, в прошлом году в РФ рейтинг доверия Путину упал до минимального показателя за 2,5 года. По сравнению с ноябрем 2017 года рейтинг доверия Путину снизился на 36% – с 59%.