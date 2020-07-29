В РФ рейтинг доверия Путину упал до минимального показателя за 2,5 года, – соцопрос

По сравнению с ноябрем 2017 года рейтинг президента РФ снизился на 36% – с 59%.

Рейтинг доверия граждан России к своему президенту Владимиру Путину упал до 23%. Это следует из результатов опроса среди россиян "Левада-центра".

Респондентам задали вопрос: "Назовите 5-6 политиков, которым вы больше всего доверяете?". Согласно опросу, Путину доверяют 23% опрошенных, это на 2% меньше, чем в июне, и на 12% по сравнению с началом года.

По сравнению с ноябрем 2017 года рейтинг доверия Путину снизился на 36% – с 59%.

Участники опроса также назвали среди политиков, которым доверяют, Михаила Мишустина (10%), Владимира Жириновского (10%), Сергея Шойгу (10%), Сергея Лаврова (6%), Геннадия Зюганова (4%).

Кроме того, 3% респондентов заявили, что доверяют Сергею Фургалу – бывшему губернатору Хабаровского края, арестованному по обвинению в организации убийств.

Опрос проведен 24- 25 июля 2020 года по репрезентативной выборке населения России объемом 1617 человека в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью (CATI) по случайной двухосновной выборке (RDD) номеров мобильных и стационарных телефонов.

В августе 2019 года рейтинг президента РФ Владимира Путина среди россиян снизился до минимума за 18 лет.

В мае 2020 года рейтинг Владимира Путина упал до исторического минимума.При этом, поддержка российского лидера со стороны граждан оставалась на уровне 59%, не поддерживала его деятельность 33% опрошенных, еще 8% затрудняются ответить на вопрос.