"Одного дня я стану мером": песня о Кличко попала в ТОП лучших новинок Apple Music (видео)

В новую композицию украинской группы "Karta Svitu" включены известные "афоризмы" киевского мэра.

Песня о киевском городском голове Виталии Кличко "Однажды я стану мэром" презентована в пятницу, 9 июля в эфире трех украинских радиостанций, а также в Youtube.

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Как сообщает в Facebook фронтмен группы "Karta Svitu" Иван Марунич, после того как в свет вышла лайв-версия этой песни, было принято решение создать студийный драйвовый трек.

"Несколько недель назад я записал песню за рулем машины. Когда на следующий день в комментариях ответил мэр Киева, то к лайкам добавились звонки от журналистов, которые заканчивали интервью просьбами записать студийный сингл" – рассказал он.

[ + – ] Первоначальный вариант песни

Сообщалось, что Кличко в стихотворной форме записал свой ответ на первоначальную версию трека, порекомендовав Маруничу "продолжать заниматься музыкой".

Эти слова "Karta Svitu" вставила в финальный вариант записи.

Также в новом варианте композиции можно услышать и другие высказывания киевского градоначальника, которые уже превратились в афоризмы, к примеру: "Чтобы холодная вода превратилась в горячую – ее нужно подогреть".

[ + – ] Новый клип

Отметим, новый клип уже в трендах некоторых музыкальных хит-парадов, в частности он в ТОПе лучших новинок Apple Music.

[ + – ] Лучшие новые треки

Ранее Виталий Кличко поздравил выпускников школ с последним звонком. Он с улыбкой позвонил в колокольчик и дал им свои наставления.

Также Кличко запомнился своими словами о разнице между 8 и 9 мая.