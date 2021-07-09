"Одного дня я стану мером": пісня про Кличка потрапила в ТОП кращих новинок Apple Music (відео)

У нову композицію української групи "Karta Svitu" включені відомі "афоризми" київського мера.

Пісня про київського міського голову Віталія Кличка "Одного разу я стану мером" презентована в п'ятницю, 9 липня в ефірі трьох українських радіостанцій, а також на Youtube.

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Як повідомляє у Facebook фронтмен групи "Karta Svitu" Іван Марунич, після того як у світ вийшла лайв-версія цієї пісні, було прийнято рішення створити студійний драйвовий трек.

"Кілька тижнів тому я записав пісню за кермом машини. Коли наступного дня в коментарях відповів мер Києва, то до лайків додалися дзвінки від журналістів, які закінчували інтерв'ю проханнями записати студійний сингл" — розповів він.

[ + – ] Початковий варіант пісні

Повідомлялося, що Кличко у віршованій формі записав свою відповідь на первинну версію треку, порекомендувавши Маруничу "продовжувати займатися музикою".

Ці слова "Karta Svitu" вставила у фінальний варіант запису.

Також у новому варіанті композиції можна почути й інші висловлювання київського градоначальника, які вже перетворилися на афоризми, наприклад: "Щоб холодна вода перетворилася на гарячу — її потрібно підігріти".

[ + – ] Новий кліп

Зазначимо, новий кліп уже в трендах деяких музичних хіт-парадів, зокрема він у ТОПі кращих новинок Apple Music.

[ + – ] Кращі нові треки

Раніше Віталій Кличко привітав випускників шкіл з останнім дзвоником. Він з посмішкою шарпнув за дзвінок і дав їм свої настанови.

Також Кличко запам'ятався своїми словами про різницю між 8 і 9 травня.