Тому Хэнксу 65: топ-10 лучших фильмов оскароносного актера (видео)

Появление Тома Хэнкса в картине автоматически гарантирует ей успех, хотя к самому актеру мировая слава пришла уже после 30 лет.

9 июля знаменитому голливудскому актеру, двукратному обладателю "Оскара" Тому Хэнксу исполняется 65 лет. К своему юбилею он подошел состоявшимся и всемирно известным актером, а фильмы с его участием стали классикой мирового кинематографа. Фокус собрал самые яркие картины, в которых можно увидеть непревзойденную игру великого актера.

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"Большой" (1988)

Трогательная и невероятно теплая кинокомедия "Большой" принесла Тому Хэнксу не только первую славу, но и первую серьезную награду – "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в комедии, а также номинацию на "Оскар".

В картине режиссера Пенни Маршалл тогда 33-летний актер сыграл 13-летнего мальчика Джошуа Баскина в теле 30-летнего мужчины. Подросток, который страдал от детских комплексов и мечтал поскорее стать взрослым, внезапно осуществил свою мечту, загадав желание в уличном автомате. Однако, став взрослым за одну ночь, он вынужден бежать из дома, поскольку родители ему не верят, и считают, что это грабитель. Он едет в Нью-Йорк, где устраивается в магазин игрушек, любимый им с детства, и, благодаря своему "детскому" взгляду на эту индустрию, приносит работодателям небывалый доход.

[ + – ] За роль подростка 33-летний Том Хэнкс получил "Золотой глобус"

"Филадельфия" (1993)

После "Большого" Хэнкс продолжил сниматься, появившись в таких картинах как "Джо против вулкана", "Костер тщеславий", "Тернер и Хуч", однако особого успеха эти фильмы не имели и были довольно прохладно встречены критиками, которые, вместе с тем, отмечали талант Тома.

Неудачи не сломили актера, и его игра была оценена по достоинству после выхода на экраны юридической драмы "Филадельфия" в 1993 году.

Главный герой картины Джонатана Демме – преуспевающий молодой адвокат Эндрю Бэкет. В его жизни все складывается прекрасно ровно до тех пор, пока его не увольняют "за некомпетентность" При этом сам он в эту формулировку не верит, поскольку узнает, что его коллегам стало известно о его нетрадиционной сексуальной ориентации и ВИЧ. Эндрю хочет отстоять свои права в суде, но не может найти адвоката, готового защищать его. Бэкет рассчитывает на Джо Миллера, однако выясняется, что тот – гомофоб, к тому же боящийся заразиться ВИЧ. Отчаявшись, Эндрю решает бороться за себя сам, и тут внезапно Джо меняет свое отношение к нему и во имя справедливости идет защищать Бэкета в суде.

Картина была удостоена двух "Оскаров", причем одна из статуэток была вручена Хэнксу.

[ + – ] В юридической драме "Филадельфия" Том Хэнкс предстал в роли адвоката-гея с ВИЧ

"Форрест Гамп" (1994)

Следующий год выдался для актера не менее успешным, поскольку на большие экраны вышла легендарная драма Роберта Земекиса "Форрест Гамп", ставшая настоящим явлением в кинематографе 1990-ых и занявшая свое место в коллекции лучших фильмов всех времен.

Картина повествует об умственно отсталом, но очень добром и бесхитростном парне, который, сидя в парке, рассказывает истории из своей жизни любому, кто готов его слушать. И в каждой из них он предстает в новой роли: герой войны, знаменитый футболист, миллиардер и даже один из владельцев компании Apple. В его рассказах он достигает успеха во всем, за что берется. Однако несмотря на все его "победы", настоящая мечта Форреста – взаимная любовь, а она оказывается недосягаемой.

Фильм получил шесть "Оскаров", в том числе и за "Лучшую мужскую роль", доставшийся Тому Хэнксу.

[ + – ] Драма "Форрест Гамп" сделала Тома Хэнкса актером категории А

"Спасти рядового Райана" (1998)

Эпическая военная драма "Спасти рядового Райана" Стивена Спилберга, вышедшая на экраны в 1998 году, стала еще одним триумфом Тома Хэнкса, сыгравшего главную роль. Картина повествует о капитане Джоне Миллере, который с маленьким отрядом всего из восьми человек отправляется в тыл врага, чтобы найти и спасти рядового Джеймса Райана, три брата которого уже погибли на войне. Рискуя своими жизнями, солдаты проявляют невиданный пример героизма и патриотизма ради спасения жизни одного человека.

Детально выверенная и филигранная игра актеров, цепляющий сюжет и гениальная режиссура сделали этот фильм одним из самых известных в мировой киноиндустрии. Он получил пять "Оскаров", а Том Хэнкс претендовал на статуэтку в номинации "Лучшая мужская роль". В декабре 2014 года драма была внесена в Национальный реестр фильмов США, обладающих культурным, эстетическим или историческим значением.

[ + – ] Драма "Спасти рядового Райана" зажгла звезду Мэтта Дэймона

"Зеленая миля" (1999)

В мистической драме Фрэнка Дарабонта, снятой по одноименному произведению Стивена Кинга, Тому Хэнксу досталась роль надзирателя тюрьмы "Холодная гора" Пола Эджкомба. К нему попадает огромный чернокожий Джон Коффи, которого обвинили в убийстве двух девочек-близняшек после того, как обнаружили его с трупами детей на руках. Теперь мужчине грозит смертная казнь, к месту которой ведет блок, выкрашенный светло-зеленой краской, из-за чего был назван "зеленой милей".

Поначалу Эджкомб относится к гиганту с опаской, но, узнавая поближе этого человека, он понимает, что произошла роковая ошибка, и Пол, добрый и отзывчивый, обладающий удивительными способностями, ни в чем не виноват. Он думает, как спасти его от смерти.

Хэнкс блестяще передал эмоции, которые испытывает человек в его ситуации, а его игра стала одной из составляющих успеха этой мощной и по-настоящему сильной истории.

Картина получила четыре номинации на "Оскар", а Том Хэнкс в очередной раз подтвердил, что не зря находится на вершине голливудского Олимпа.

[ + – ] Мистическая драма "Зеленая миля" вышла на экраны в 1999 году

"Изгой" (2000)

В новое тысячелетие Том Хэнкс смело шагнул в компании Роберта Земекиса, представив новую совместную работу "Изгой".

Драма рассказывает об инспекторе службы доставки "Федерал-Экспресс" Чаке Ноланде. Педантичный, крайне порядочный и ответственный, привыкший планировать свою жизнь и не знающий отдыха, он внезапно попадает в авиакатастрофу и оказывается на необитаемом острове, где его единственным собеседником становится волейбольный мяч с нарисованным лицом по имени Уилсон. В абсолютном одиночестве герой проводит пять лет, прежде чем чудом сумел вернуться в мир людей, где без него все очень изменилось.

Интересный факт: в начале съемок актер поправился на 23 килограмма, чтобы выглядеть пухлым, но потом работу над фильмом отложили на год, чтобы Том мог похудеть и отрастить бороду и волосы.

За роль Ноланда Том Хэнкс был номинирован на "Оскар", получил "Золотой глобус" и награду Британской киноакадемии.

[ + – ] Роль современного Робинзона принесла Хэнксу очередной "Золотой глобус"

"Терминал" (2004)

Трагикомедия Стивена Спилберга "Терминал" вышла на экраны в 2004 году. Фильм основан на реальной истории иранца Мехрана Карими Нассери, прожившего в аэропорту 18 лет.

Том Хэнкс играет мужчину по имени Виктор Наворски из вымышленной страны Кракожия, охваченной гражданскими войнами. Он прилетает в Нью-Йорк, чтобы раздобыть автограф известного джазмена и завершить коллекцию, которую собирал его отец, однако в аэропорту он оказывается в ловушке. На его родине произошел политический переворот, из-за которого страна почти прекратила свое существование, а ее граждан теперь не пускают в США. В Кракожию вернуться Виктор тоже не может, потому что туда перестали отправляться пассажирские самолеты. Он селится в транзитной зоне аэропорта у выхода № 67, пока ситуация не прояснится.

[ + – ] В картине "Терминал" Хэнкс проявил свой комедийный талант

"Код да Винчи" (2006)

Картина "Код да Винчи" – это остросюжетный детективный триллер Рона Ховарда по мотивам одноименного романа Дэна Брауна.

Том Хэнкс играет профессора Роберта Лэнгдона, разгадывающего таинственное убийство куратора Лувра. В расследовании ему помогает Софи Неве (Одри Тоту). Ответы на все их вопросы скрываются в знаменитой картине Леонардо да Винчи "Мона Лиза", а обнаруженная информация способна пошатнуть основы религии, чего не могут допустить представители Приората Сиона, оберегающего древнюю тайну.

Захватывающий детектив имел огромный успех у зрителей, однако критически был встречен церковью, которая усмотрела в нем оскорбление Священного Писания. Он запрещен в Египте, Китае, Индии, Пакистане и Иордане.

[ + – ] Картину "Код да Винчи" обвинили в богохульстве, однако у зрителей она имела большой успех

Позже Хэнкс снимется еще в двух частях трилогии: "Ангелы и демоны" (2009) и "Инферно" (2016).

[ + – ] Фильм "Ангелы и демоны" вышел на экраны в 2009 году

[ + – ] Картина "Инферно" стала завершением экранизации трилогии Дэна Брауна

"Чудо на Гудзоне" (2016)

В биографической драме Клинта Иствуда Том Хэнкс сыграл командира экипажа рейса US Airways-1549 Чесли Салленбергера по прозвищу Салли, который 15 января 2009 года совершил аварийную посадку самолета с двумя отказавшими двигателями и со 155 пассажирами на борту прямо на воду возле Манхеттэна, несмотря на все запреты диспетчеров. Ни один человек из присутствующих в салоне не пострадал. Позже подвиг пилота назовут "чудом на Гудзоне", так о нем напишет и мировая пресса.

События картины в точности повторяют реальные, и режиссер сумел детально показать каждую секунду этого происшествия, а Хэнкс гениально сыграл человека, которому предстоит принять единственно правильное решение, от которого зависят полторы сотни жизней, и на все у него есть только 208 секунд. Фильм был очень хорошо встречен критиками и даже получил номинацию на "Оскар".

[ + – ] Том Хэнкс в роли капитана экипажа рейса US Airways-1549

"Новости со всех концов света" (2020)

"новости со всех концов света" – одна из самых свежих работ Хэнкса. Вестерн Пола Гринграсса, который является экранизацией одноименного романа канадско-американской писательницы Полетт Джайлс, рассказывает историю ветерана Гражданской войны из Техаса Кайла Кидда, который, потеряв свою семью, становится одиноким путешественником, читающим неграмотным жителям разных городов последние новости из газет, покупаемых героем по дороге. В одном из городов он вызывается доставить к родственникам девочку-сироту Джоанну из племени Кайова (Хелена Ценгель), которая совершенно не понимает ничего из того, что говорит Кайл. По пути они становятся объектами преследования и сталкиваются со смертельными опасностями, а Кидд делает все, чтобы спасти свою юную попутчицу.

[ + – ] Том Хэнкс сыграл ветерана Гражданской войны, который спасает жизнь ребенка и свою собственную

Всего в фильмографии Тома Хэнкса – почти 130 фильмов, и с каждой следующей картиной его талант расцветает новыми гранями, не переставая удивлять многочисленных поклонников.

Сейчас актер совместно со Стивеном Спилбергом строят обширную базу ВВС США времен Второй мировой войны стоимостью 5 миллионов фунтов стерлингов ($6,9 млн) в сельской местности Бакингемшира для своего грядущего мини-сериала Masters Of The Air ("Мастера воздуха"). Знаменитый режиссер и не менее известный актер продюсируют сериал Apple TV, съемки которого начались в Великобритании в феврале. Он основан на книге Дональда Миллера "Мастера воздуха: американские бомбардировщики, которые вели воздушную войну против нацистской Германии".