Тому Генксу 65: топ-10 кращих фільмів оскароносного актора (відео)
Поява Тома Генкса в картині автоматично гарантує їй успіх, хоча власне до актора світова слава прийшла вже після 30 років.
9 липня знаменитому голлівудському акторові, дворазовому володарю "Оскара" Тому Генксу виповнюється 65 років. До свого ювілею він підійшов усесвітньо відомим актором, а фільми з його участю стали класикою світового кінематографа. Фокус зібрав найяскравіші картини, в яких можна побачити неперевершену гру великого актора.
"Великий" (1988)
Зворушлива і неймовірно тепла кінокомедія "Великий" принесла Тому Генксу не тільки першу славу, а й першу серйозну нагороду — "Золотий глобус" за кращу чоловічу роль у комедії, а також номінацію на "Оскар".
У картині режисера Пенні Маршалла тоді 33-річний актор зіграв 13-річного хлопчика Джошуа Баскіна в тілі 30-річного чоловіка. Підліток, який страждав від дитячих комплексів і мріяв скоріше стати дорослим, раптово здійснив свою мрію, загадавши бажання у вуличному автоматі. Однак, ставши дорослим за одну ніч, він змушений тікати з будинку, оскільки батьки йому не вірять, і вважають, що це грабіжник. Він їде в Нью-Йорк, де влаштовується в магазин іграшок, улюблений ним із дитинства, і, завдяки своєму "дитячому" погляду на цю індустрію, приносить роботодавцям небувалий дохід.
"Філадельфія" (1993)
Після "Великого" Генкс продовжив зніматися, зʼявившись у таких картинах як "Джо проти вулкана", "Багаття марнославства", "Тернер і Гуч", проте особливого успіху ці фільми не мали і були досить прохолодно зустрінуті критиками, які, разом із тим, зазначали талант Тома.
Невдачі не зломили актора, і його гра була оцінена гідно після виходу на екрани юридичної драми "Філадельфія" в 1993 році.
Головний герой картини Джонатана Деммі — успішний молодий адвокат Ендрю Бекет. У його житті все складається чудово рівно до тих пір, поки його не звільняють "за некомпетентність" При цьому сам він у це формулювання не вірить, оскільки дізнається, що його колегам стало відомо про його нетрадиційну сексуальну орієнтацію і ВІЛ. Ендрю хоче відстояти свої права в суді, але не може знайти адвоката, готового захищати його. Бекет розраховує на Джо Міллера, проте зʼясовується, що той — гомофоб, до того ж боїться заразитися ВІЛ. Зневірившись, Ендрю вирішує боротися за себе самостійно, і тут раптово Джо змінює своє ставлення до нього і в імʼя справедливості йде захищати Бекета в суді.
Картина була удостоєна двох "Оскарів", причому одна зі статуеток була вручена Генксу.
"Форрест Ґамп" (1994)
Наступний рік видався для актора не менш успішним, оскільки на великі екрани вийшла легендарна драма Роберта Земекіса "Форрест Ґамп", що стала справжнім явищем у кінематографі 1990-их і посіла своє місце в колекції кращих фільмів усіх часів.
Картина оповідає про розумово відсталого, але дуже доброго і нехитрого хлопця, який, сидячи в парку, розповідає історії зі свого життя будь-кому, хто готовий його слухати. І в кожній з них він постає в новій ролі: герой війни, знаменитий футболіст, мільярдер і навіть один із власників компанії Apple. В його оповіданнях він досягає успіху в усьому, за що береться. Однак незважаючи на всі його "перемоги", справжня мрія Форреста — взаємна любов, а вона виявляється недосяжною.
Фільм отримав шість "Оскарів", зокрема й за "Кращу чоловічу роль", який дістався Тому Генксу.
"Врятувати рядового Раяна" (1998)
Епічна військова драма "Врятувати рядового Раяна" Стівена Спілберга, що вийшла на екрани в 1998 році, стала ще одним тріумфом Тома Генкса, який зіграв головну роль. Картина оповідає про капітана Джона Міллера, який з маленьким загоном усього з восьми осіб вирушає в тил ворога, щоб знайти і врятувати рядового Джеймса Раяна, три брати якого вже загинули на війні. Ризикуючи своїм життям, солдати проявляють небачений приклад героїзму і патріотизму заради порятунку життя однієї людини.
Детально вивірена та філігранна гра акторів, що чіпляє сюжет, і геніальна режисура зробили цей фільм одним із найвідоміших у світовій кіноіндустрії. Він отримав пʼять "Оскарів", а Том Генкс претендував на статуетку в номінації "Краща чоловіча роль". У грудні 2014 року драма була внесена до Національного реєстру фільмів США, що володіють культурним, естетичним або історичним значенням.
"Зелена миля" (1999)
У містичній драмі Френка Дарабонта, знятої за однойменним твором Стівена Кінга, Тому Генксу дісталася роль наглядача вʼязниці "Холодна гора" Пола Еджкомба. До нього потрапляє величезний чорношкірий Джон Коффі, якого звинуватили у вбивстві двох дівчаток-близнят після того, як знайшли його з трупами дітей на руках. Тепер чоловікові загрожує смертна кара, до місця якої веде блок, пофарбований світло-зеленою фарбою, через що був названий "зеленою милею".
Спочатку Еджкомб ставиться до гіганта з побоюванням, але, дізнаючись ближче цю людину, він розуміє, що відбулася фатальна помилка, і Пол, добра і чуйна людина, яка володіє дивовижними здібностями, ні в чому не винен. Він думає, як врятувати його від смерті.
Генкс блискуче передав емоції, які відчуває людина в його ситуації, а його гра стала однією зі складників успіху цієї потужної і по-справжньому сильної історії.
Картина отримала чотири номінації на "Оскар", а Том Генкс укотре підтвердив, що не дарма знаходиться на вершині голлівудського Олімпу.
"Вигнанець" (2000)
У нове тисячоліття Том Генкс сміливо ступив у компанії Роберта Земекіса, представивши нову спільну роботу "Вигнанець".
Драма розповідає про інспектора служби доставки "Федерал Експрес" Чака Ноланда. Педантичний, вкрай порядний і відповідальний, який звик планувати своє життя і не знає відпочинку, він раптово потрапляє в авіакатастрофу й опиняється на безлюдному острові, де його єдиним співрозмовником стає волейбольний мʼяч із намальованим обличчям на імʼя Вілсон. В абсолютній самоті герой проводить пʼять років, перш ніж дивом зумів повернутися в світ людей, де без нього все дуже змінилося.
Цікавий факт: на початку зйомок актор набрав 23 кілограми, щоб виглядати пухким, але потім роботу над фільмом відклали на рік, щоб Том міг схуднути і відростити бороду і волосся.
За роль Ноланда Том Генкс був номінований на "Оскар", отримав "Золотий глобус" і нагороду Британської кіноакадемії.
"Термінал" (2004)
Трагікомедія Стівена Спілберга "Термінал" вийшла на екрани в 2004 році. Фільм заснований на реальній історії іранця Мехран Карімі Нассері, який прожив в аеропорту 18 років.
Том Генкс грає чоловіка на імʼя Віктор Наворскі з вигаданої країни Кракозія, охопленої громадянськими війнами. Він прилітає в Нью-Йорк, щоб роздобути автограф відомого джазмена і завершити колекцію, яку збирав його батько, однак в аеропорту він опиняється в пастці. На його батьківщині стався політичний переворот, через який країна майже припинила своє існування, а її громадян тепер не пускають в США. У Кракозію повернутися Віктор теж не може, тому що туди перестали літати пасажирські літаки. Він селиться в транзитній зоні аеропорту біля виходу №67, поки ситуація не проясниться.
"Код да Вінчі" (2006)
Картина "Код да Вінчі" — це гостросюжетний детективний трилер Рона Говарда за мотивами однойменного роману Дена Брауна.
Том Генкс грає професора Роберта Ленгдона, розгадує таємниче вбивство куратора Лувру. У розслідуванні йому допомагає Софі Неві (Одрі Тоту). Відповіді на всі їхні запитання ховаються в знаменитій картині Леонардо да Вінчі "Мона Ліза", а знайдена інформація здатна похитнути основи релігії, чого не можуть допустити представники Пріорату Сіону, що оберігає стародавню таємницю.
Захопливий детектив мав величезний успіх у глядачів, однак критично його зустріла церква, яка побачила в ньому образу Святого Письма. Він заборонений в Єгипті, Китаї, Індії, Пакистані та Йордані.
Пізніше Генкс зніметься ще в двох частинах трилогії: "Ангели і демони" (2009) й "Інферно" (2016).
"Чудо на Гудзоні" (2016)
У біографічній драмі Клінта Іствуда Том Генкс зіграв командира екіпажу рейсу US Airways-1549 Чеслі Салленбергера на прізвисько Саллі, який 15 січня 2009 року здійснив аварійну посадку літака з двома двигунами, що відмовили, і зі 155 пасажирами на борту прямо на воду біля Мангеттена, незважаючи на всі заборони диспетчерів. Жодна людина з присутніх у салоні не постраждала. Пізніше подвиг пілота назвуть "дивом на Гудзоні", так про нього напише і світова преса.
Події картини точно повторюють реальні, і режисер зумів детально показати кожну секунду цієї події, а Генкс геніально зіграв людину, якій доведеться ухвалити єдине правильне рішення, від якого залежать півтори сотні життів, і на все у нього є тільки 208 секунд. Фільм був дуже добре зустрінутий критиками і навіть отримав номінацію на "Оскар".
"Новини з усіх кінців світу" (2020)
"Новини з усіх кінців світу" — одна з найсвіжіших робіт Генкса. Вестерн Пола Грінграсса, який є екранізацією однойменного роману канадсько-американської письменниці Полетт Джайлс, розповідає історію ветерана Громадянської війни з Техасу Кайла Кідда, який, втративши свою сімʼю, стає самотнім мандрівником, читає неписьменним мешканцям різних міст останні новини з газет, що купуються героєм по дорозі. В одному з міст він погоджується доставити до родичів дівчинку-сироту Джоану з племені Кайова (Гелена Ценгель), яка абсолютно не розуміє нічого з того, що говорить Кайл. По дорозі вони стають обʼєктами переслідування і стикаються зі смертельними небезпеками, а Кідд робить все, щоб врятувати свою юну попутницю.
Усього у фільмографії Тома Генкса — майже 130 фільмів, і з кожною наступною картиною його талант розквітає новими гранями, не перестаючи дивувати численних шанувальників.
Зараз актор разом зі Стівеном Спілбергом будують велику базу ВПС США часів Другої світової війни вартістю 5 мільйонів фунтів стерлінгів ($6,9 млн) у сільській місцевості Бакінгемшир для свого майбутнього міні-серіалу Masters Of The Air ("Майстри повітря"). Знаменитий режисер і не менш відомий актор продюсує серіал Apple TV, зйомки якого почалися у Великобританії в лютому. Він заснований на книзі Дональда Міллера "Майстри повітря: американські бомбардувальники, які вели повітряну війну проти нацистської Німеччини".