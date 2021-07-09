Тому Генксу 65: топ-10 кращих фільмів оскароносного актора (відео)

Поява Тома Генкса в картині автоматично гарантує їй успіх, хоча власне до актора світова слава прийшла вже після 30 років.

9 липня знаменитому голлівудському акторові, дворазовому володарю "Оскара" Тому Генксу виповнюється 65 років. До свого ювілею він підійшов усесвітньо відомим актором, а фільми з його участю стали класикою світового кінематографа. Фокус зібрав найяскравіші картини, в яких можна побачити неперевершену гру великого актора.

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"Великий" (1988)

Зворушлива і неймовірно тепла кінокомедія "Великий" принесла Тому Генксу не тільки першу славу, а й першу серйозну нагороду — "Золотий глобус" за кращу чоловічу роль у комедії, а також номінацію на "Оскар".

У картині режисера Пенні Маршалла тоді 33-річний актор зіграв 13-річного хлопчика Джошуа Баскіна в тілі 30-річного чоловіка. Підліток, який страждав від дитячих комплексів і мріяв скоріше стати дорослим, раптово здійснив свою мрію, загадавши бажання у вуличному автоматі. Однак, ставши дорослим за одну ніч, він змушений тікати з будинку, оскільки батьки йому не вірять, і вважають, що це грабіжник. Він їде в Нью-Йорк, де влаштовується в магазин іграшок, улюблений ним із дитинства, і, завдяки своєму "дитячому" погляду на цю індустрію, приносить роботодавцям небувалий дохід.

[ + – ] За роль підлітка 33-річний Том Генкс отримав "Золотий глобус"

"Філадельфія" (1993)

Після "Великого" Генкс продовжив зніматися, зʼявившись у таких картинах як "Джо проти вулкана", "Багаття марнославства", "Тернер і Гуч", проте особливого успіху ці фільми не мали і були досить прохолодно зустрінуті критиками, які, разом із тим, зазначали талант Тома.

Невдачі не зломили актора, і його гра була оцінена гідно після виходу на екрани юридичної драми "Філадельфія" в 1993 році.

Головний герой картини Джонатана Деммі — успішний молодий адвокат Ендрю Бекет. У його житті все складається чудово рівно до тих пір, поки його не звільняють "за некомпетентність" При цьому сам він у це формулювання не вірить, оскільки дізнається, що його колегам стало відомо про його нетрадиційну сексуальну орієнтацію і ВІЛ. Ендрю хоче відстояти свої права в суді, але не може знайти адвоката, готового захищати його. Бекет розраховує на Джо Міллера, проте зʼясовується, що той — гомофоб, до того ж боїться заразитися ВІЛ. Зневірившись, Ендрю вирішує боротися за себе самостійно, і тут раптово Джо змінює своє ставлення до нього і в імʼя справедливості йде захищати Бекета в суді.

Картина була удостоєна двох "Оскарів", причому одна зі статуеток була вручена Генксу.

[ + – ] В юридичній драмі "Філадельфія" Том Генкс постав у ролі адвоката-гея з ВІЛ

"Форрест Ґамп" (1994)

Наступний рік видався для актора не менш успішним, оскільки на великі екрани вийшла легендарна драма Роберта Земекіса "Форрест Ґамп", що стала справжнім явищем у кінематографі 1990-их і посіла своє місце в колекції кращих фільмів усіх часів.

Картина оповідає про розумово відсталого, але дуже доброго і нехитрого хлопця, який, сидячи в парку, розповідає історії зі свого життя будь-кому, хто готовий його слухати. І в кожній з них він постає в новій ролі: герой війни, знаменитий футболіст, мільярдер і навіть один із власників компанії Apple. В його оповіданнях він досягає успіху в усьому, за що береться. Однак незважаючи на всі його "перемоги", справжня мрія Форреста — взаємна любов, а вона виявляється недосяжною.

Фільм отримав шість "Оскарів", зокрема й за "Кращу чоловічу роль", який дістався Тому Генксу.

[ + – ] Драма "Форрест Ґамп" зробила Тома Генкса актором категорії А

"Врятувати рядового Раяна" (1998)

Епічна військова драма "Врятувати рядового Раяна" Стівена Спілберга, що вийшла на екрани в 1998 році, стала ще одним тріумфом Тома Генкса, який зіграв головну роль. Картина оповідає про капітана Джона Міллера, який з маленьким загоном усього з восьми осіб вирушає в тил ворога, щоб знайти і врятувати рядового Джеймса Раяна, три брати якого вже загинули на війні. Ризикуючи своїм життям, солдати проявляють небачений приклад героїзму і патріотизму заради порятунку життя однієї людини.

Детально вивірена та філігранна гра акторів, що чіпляє сюжет, і геніальна режисура зробили цей фільм одним із найвідоміших у світовій кіноіндустрії. Він отримав пʼять "Оскарів", а Том Генкс претендував на статуетку в номінації "Краща чоловіча роль". У грудні 2014 року драма була внесена до Національного реєстру фільмів США, що володіють культурним, естетичним або історичним значенням.

[ + – ] Драма "Врятувати рядового Раяна" запалила зірку Метта Деймона

"Зелена миля" (1999)

У містичній драмі Френка Дарабонта, знятої за однойменним твором Стівена Кінга, Тому Генксу дісталася роль наглядача вʼязниці "Холодна гора" Пола Еджкомба. До нього потрапляє величезний чорношкірий Джон Коффі, якого звинуватили у вбивстві двох дівчаток-близнят після того, як знайшли його з трупами дітей на руках. Тепер чоловікові загрожує смертна кара, до місця якої веде блок, пофарбований світло-зеленою фарбою, через що був названий "зеленою милею".

Спочатку Еджкомб ставиться до гіганта з побоюванням, але, дізнаючись ближче цю людину, він розуміє, що відбулася фатальна помилка, і Пол, добра і чуйна людина, яка володіє дивовижними здібностями, ні в чому не винен. Він думає, як врятувати його від смерті.

Генкс блискуче передав емоції, які відчуває людина в його ситуації, а його гра стала однією зі складників успіху цієї потужної і по-справжньому сильної історії.

Картина отримала чотири номінації на "Оскар", а Том Генкс укотре підтвердив, що не дарма знаходиться на вершині голлівудського Олімпу.

[ + – ] Містична драма "Зелена миля" вийшла на екрани в 1999 році

"Вигнанець" (2000)

У нове тисячоліття Том Генкс сміливо ступив у компанії Роберта Земекіса, представивши нову спільну роботу "Вигнанець".

Драма розповідає про інспектора служби доставки "Федерал Експрес" Чака Ноланда. Педантичний, вкрай порядний і відповідальний, який звик планувати своє життя і не знає відпочинку, він раптово потрапляє в авіакатастрофу й опиняється на безлюдному острові, де його єдиним співрозмовником стає волейбольний мʼяч із намальованим обличчям на імʼя Вілсон. В абсолютній самоті герой проводить пʼять років, перш ніж дивом зумів повернутися в світ людей, де без нього все дуже змінилося.

Цікавий факт: на початку зйомок актор набрав 23 кілограми, щоб виглядати пухким, але потім роботу над фільмом відклали на рік, щоб Том міг схуднути і відростити бороду і волосся.

За роль Ноланда Том Генкс був номінований на "Оскар", отримав "Золотий глобус" і нагороду Британської кіноакадемії.

[ + – ] Роль сучасного Робінзона принесла Генксу черговий "Золотий глобус"

"Термінал" (2004)

Трагікомедія Стівена Спілберга "Термінал" вийшла на екрани в 2004 році. Фільм заснований на реальній історії іранця Мехран Карімі Нассері, який прожив в аеропорту 18 років.

Том Генкс грає чоловіка на імʼя Віктор Наворскі з вигаданої країни Кракозія, охопленої громадянськими війнами. Він прилітає в Нью-Йорк, щоб роздобути автограф відомого джазмена і завершити колекцію, яку збирав його батько, однак в аеропорту він опиняється в пастці. На його батьківщині стався політичний переворот, через який країна майже припинила своє існування, а її громадян тепер не пускають в США. У Кракозію повернутися Віктор теж не може, тому що туди перестали літати пасажирські літаки. Він селиться в транзитній зоні аеропорту біля виходу №67, поки ситуація не проясниться.

[ + – ] У картині "Термінал" Генкс проявив свій комедійний талант

"Код да Вінчі" (2006)

Картина "Код да Вінчі" — це гостросюжетний детективний трилер Рона Говарда за мотивами однойменного роману Дена Брауна.

Том Генкс грає професора Роберта Ленгдона, розгадує таємниче вбивство куратора Лувру. У розслідуванні йому допомагає Софі Неві (Одрі Тоту). Відповіді на всі їхні запитання ховаються в знаменитій картині Леонардо да Вінчі "Мона Ліза", а знайдена інформація здатна похитнути основи релігії, чого не можуть допустити представники Пріорату Сіону, що оберігає стародавню таємницю.

Захопливий детектив мав величезний успіх у глядачів, однак критично його зустріла церква, яка побачила в ньому образу Святого Письма. Він заборонений в Єгипті, Китаї, Індії, Пакистані та Йордані.

[ + – ] Картину "Код да Вінчі" звинуватили в богохульстві, проте у глядачів вона мала великий успіх

Пізніше Генкс зніметься ще в двох частинах трилогії: "Ангели і демони" (2009) й "Інферно" (2016).

[ + – ] Фільм "Ангели і демони" вийшов на екрани в 2009 році

[ + – ] Картина "Інферно" стала завершенням екранізації трилогії Дена Брауна

"Чудо на Гудзоні" (2016)

У біографічній драмі Клінта Іствуда Том Генкс зіграв командира екіпажу рейсу US Airways-1549 Чеслі Салленбергера на прізвисько Саллі, який 15 січня 2009 року здійснив аварійну посадку літака з двома двигунами, що відмовили, і зі 155 пасажирами на борту прямо на воду біля Мангеттена, незважаючи на всі заборони диспетчерів. Жодна людина з присутніх у салоні не постраждала. Пізніше подвиг пілота назвуть "дивом на Гудзоні", так про нього напише і світова преса.

Події картини точно повторюють реальні, і режисер зумів детально показати кожну секунду цієї події, а Генкс геніально зіграв людину, якій доведеться ухвалити єдине правильне рішення, від якого залежать півтори сотні життів, і на все у нього є тільки 208 секунд. Фільм був дуже добре зустрінутий критиками і навіть отримав номінацію на "Оскар".

[ + – ] Том Генкс у ролі капітана екіпажу рейсу US Airways-1549

"Новини з усіх кінців світу" (2020)

"Новини з усіх кінців світу" — одна з найсвіжіших робіт Генкса. Вестерн Пола Грінграсса, який є екранізацією однойменного роману канадсько-американської письменниці Полетт Джайлс, розповідає історію ветерана Громадянської війни з Техасу Кайла Кідда, який, втративши свою сімʼю, стає самотнім мандрівником, читає неписьменним мешканцям різних міст останні новини з газет, що купуються героєм по дорозі. В одному з міст він погоджується доставити до родичів дівчинку-сироту Джоану з племені Кайова (Гелена Ценгель), яка абсолютно не розуміє нічого з того, що говорить Кайл. По дорозі вони стають обʼєктами переслідування і стикаються зі смертельними небезпеками, а Кідд робить все, щоб врятувати свою юну попутницю.

[ + – ] Том Генкс зіграв ветерана Громадянської війни, який рятує життя дитини і своє власне

Усього у фільмографії Тома Генкса — майже 130 фільмів, і з кожною наступною картиною його талант розквітає новими гранями, не перестаючи дивувати численних шанувальників.

Зараз актор разом зі Стівеном Спілбергом будують велику базу ВПС США часів Другої світової війни вартістю 5 мільйонів фунтів стерлінгів ($6,9 млн) у сільській місцевості Бакінгемшир для свого майбутнього міні-серіалу Masters Of The Air ("Майстри повітря"). Знаменитий режисер і не менш відомий актор продюсує серіал Apple TV, зйомки якого почалися у Великобританії в лютому. Він заснований на книзі Дональда Міллера "Майстри повітря: американські бомбардувальники, які вели повітряну війну проти нацистської Німеччини".