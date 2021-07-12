Анджелина Джоли снова была замечена в обществе The Weekend

Селебрити были замечены вместе уже второй раз за короткое время

Слухи о романе Анджелины Джоли и рэпера The Weekend набирают обороты. Так, накануне актриса и рэреп вместе посетили частный концерт исполнителя Мустафы в Лос-Анджелесе, об этом пишет The Sun.

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Знаменитости попали в объективы смартфонов очевидцев. Джоли появилась на концерте со своими дочерьми — Захарой и Шайло, а The Weeknd — в компании друзей. При этом, знаменитости не общались и держались обособленно. Однако журналисты таблоидов узрели в их втором совместном появлении на фоне подогретых слухов о романе — еще один доказательный факт в пользу наличия романтических отношений между актрисой и рэпером.

[ + – ] Фото: The Weeekend World Twitter

Приближенные к знаменитостям утверждают, что Джоли и The Weekend — не более, чем просто друзья. Но многих смущает тот факт, что раньше эти две знаменитости в дружбе или просто общении замечены не были. В то время, как, по словам источников, рэпер никогда не скрывал, что влюблен в Джоли уже давно. У рэпера даже есть песня, в которой он делает прямую отсылку к личности Анджелины.

[ + – ] Фото: The Weeekend World Twitter

Слухи о романе знаменитостей стали курсировать в СМИ после того, как в начале месяца они были замечены вместе в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. К слову, эта встреча могла быть не единственной.

Тогда папарацци заметили, что актриса и певец провели вместе несколько часов, после чего покинули заведение по отдельности, чтобы, вероятнее всего, не привлекать к себе излишнего внимания.

СМИ не исключают, что Джоли и Тесфай (настоящее имя The Weekend) встречались по деловым причинам, и основание для такого предположения более чем обоснованное. Дело в том, что певец надеется продолжить свою карьеру в Голливуде.

Ранее мы сообщали о том, что Анджелина Джоли и рэпер The Weekend поужинали вместе.