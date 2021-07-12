Анджеліна Джолі знову була помічена в компанії The Weekend

Селебріті були помічені разом уже вдруге за короткий час

Чутки про роман Анджеліни Джолі і репера The Weekend набирають обертів. Так, напередодні актриса і репер разом відвідали приватний концерт виконавця Мустафи в Лос-Анджелесі, про це пише The Sun.

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Знаменитості потрапили в об'єктиви смартфонів очевидців. Джолі з'явилася на концерті зі своїми дочками — Захарою і Шайло, а The Weeknd — у компанії друзів. При цьому, знаменитості не спілкувалися і трималися відособлено. Однак журналісти таблоїдів побачили в їхній другій спільній появі на фоні підігрітих чуток про роман — ще один переконливий факт на користь наявності романтичних відносин між актрисою і репером.

[ + – ] Фото: The Weeekend World Twitter

Наближені до знаменитостей стверджують, що Джолі і The Weekend — не більше, ніж просто друзі. Але багатьох бентежить той факт, що раніше ці дві знаменитості в дружбі або просто спілкуванні помічені не були. У той час, як, за словами джерел, репер ніколи не приховував, що закоханий у Джолі вже давно. У репера навіть є пісня, у якій він робить пряме відсилання до особистості Анджеліни.

[ + – ] Фото: The Weeekend World Twitter

Чутки про роман знаменитостей стали курсувати в ЗМІ після того, як на початку місяця вони були помічені разом в одному з ресторанів Лос-Анджелеса. До слова, ця зустріч могла бути не єдиною.

Тоді папараці помітили, що актриса і співак провели разом кілька годин, після чого покинули заклад окремо, щоб, найімовірніше, не привертати до себе зайвої уваги.

ЗМІ не виключають, що Джолі і Тесфай (справжнє ім'я The Weekend) зустрічалися з ділових причин, і підстава для такого припущення більш ніж обгрунтована. Справа в тому, що співак сподівається продовжити свою кар'єру в Голлівуді.

Раніше ми повідомляли про те, що Анджеліна Джолі і репер The Weekend повечеряли разом.