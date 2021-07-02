Анджелина Джоли появилась в модном ресторане с известным певцом

Знаменитости не скрывали факт своей встречи, однако это не уберегло их от слухов о возможном романе.

46-летняя голливудская звезда Анджелина Джоли поужинала с 32-летним канадским певцом The Weeknd в одном из самых популярных заведений Лос-Анджелеса, итальянском ресторане Джорджио Бальди, что сразу же повлекло слухи о возможных отношениях знаменитостей, передает Page Six.

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Папарацци заметили, что актриса и певец провели вместе несколько часов, после чего покинули заведение по отдельности, чтобы, вероятнее всего, не привлекать к себе излишнего внимания.

Анджелина приехала в ресторан в черном шелковом платье и бежевом тренче, закрыв лицо черной маской, а The Weeknd, настоящее имя которого Абель Тесфай, был в джинсовом костюме, черной футболке и такого же цвета ботинках.

СМИ не исключают, что Джоли и Тесфай встречались по деловым причинам, и основание для такого предположения более чем обоснованное. Дело в том, что певец надеется продолжить свою карьеру в Голливуде.

"Они явно не пытались скрыть свой ужин. Абель определенно сосредоточен на том, чтобы попасть в кинобизнес. У него новый сериал HBO, в котором он снимается", – рассказал изданию источник из окружения музыканта.

Тесфай, сыгравший запоминающуюся роль в "Неограненных драгоценных камнях" Адама Сэндлера и соавтор эпизода "Американский папа" в прошлом году, собирается стать соавтором сценария и исполнит главную роль в новом сериале HBO "Идол". Над ним также работают Реза Фахим и создатель "Эйфории" Сэм Левинсон.

[ + – ] The Weeknd в сериале "Неограненные драгоценные камни" Фото: Кадр из фильма

Недавно The Weeknd выпустил собственный сериал для HBO.

Артист встречался в 2015 году с Беллой Хадид. В 2016 году пара распалась, однако после 10 месяцев романа с Селеной Гомес певец вернулся к супермодели. Воссоединение однако ни к чему не привело, и в 2019 году знаменитости расстались окончательно.

Что касается Анджелины Джоли, то в прессе появились слухи, что она неоднократно посещала квартиру бывшего мужа Джонни Ли Миллера. Первый раз она приехала к нему в Нью-Йорке с бутылкой дорогого вина и провела с актером три часа, а второй раз на встречу ее сопровождал приемный сын.