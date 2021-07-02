Анджеліна Джолі з'явилася в модному ресторані з відомим співаком

Зірки не приховували факт своєї зустрічі, проте це не вберегло їх від чуток про можливий роман.

46-річна голлівудська зірка Анджеліна Джолі повечеряла з 32-річним канадським співаком The Weeknd в одному з найпопулярніших закладів Лос-Анджелеса, італійському ресторані Джорджіо Бальді, що відразу ж спричинило чутки про можливі стосунки знаменитостей, передає Page Six.

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Папараці помітили, що акторка та співак провели разом кілька годин, після чого покинули заклад окремо, щоб, найімовірніше, не привертати до себе зайвої уваги.

Анджеліна приїхала в ресторан у чорній шовковій сукні та бежевому тренчі, закривши обличчя чорною маскою, а The Weeknd, справжнє імʼя якого Абель Тесфай, був у джинсовому костюмі, чорній футболці й такого ж кольору черевиках.

ЗМІ не заперечують, що Джолі й Тесфай зустрічалися з ділових причин, і підстава для такого припущення більш ніж обґрунтована. Справа в тому, що співак сподівається продовжити свою карʼєру в Голлівуді.

"Вони очевидно не намагалися приховати свою вечерю. Абель точно зосереджений на тому, щоб потрапити в кінобізнес. У нього новий серіал HBO, в якому він знімається", — розповіло виданню джерело з оточення музиканта.

Тесфай, який зіграв памʼятну роль в "Неграновані коштовності" Адама Сендлера і співавтор епізоду "Американський тато" в минулому році, збирається стати співавтором сценарію і зіграє головну роль в новому серіалі HBO "Ідол". Над ним також працюють Реза Фахім і творець "Ейфорії" Сем Левінсон.

[ + – ] The Weeknd у серіалі "Неграновані коштовності" Фото: Кадр из фильма

Нещодавно The Weeknd випустив власний серіал для HBO.

Артист зустрічався в 2015 році з Белою Хадід. У 2016 році пара розпалася, однак після 10 місяців роману із Селеною Гомес співак повернувся до супермоделі. Воззʼєднання однак ні до чого не призвело, і в 2019 році зірки розлучилися остаточно.

Що стосується Анджеліни Джолі, то в пресі зʼявилися чутки, що вона неодноразово відвідувала квартиру колишнього чоловіка Джонні Лі Міллера. Уперше вона приїхала до нього в Нью-Йорку з пляшкою дорогого вина і провела з актором три години, а вдруге на зустріч її супроводжував прийомний син.