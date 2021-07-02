Анджеліна Джолі з'явилася в модному ресторані з відомим співаком
Зірки не приховували факт своєї зустрічі, проте це не вберегло їх від чуток про можливий роман.
46-річна голлівудська зірка Анджеліна Джолі повечеряла з 32-річним канадським співаком The Weeknd в одному з найпопулярніших закладів Лос-Анджелеса, італійському ресторані Джорджіо Бальді, що відразу ж спричинило чутки про можливі стосунки знаменитостей, передає Page Six.
Папараці помітили, що акторка та співак провели разом кілька годин, після чого покинули заклад окремо, щоб, найімовірніше, не привертати до себе зайвої уваги.
Анджеліна приїхала в ресторан у чорній шовковій сукні та бежевому тренчі, закривши обличчя чорною маскою, а The Weeknd, справжнє імʼя якого Абель Тесфай, був у джинсовому костюмі, чорній футболці й такого ж кольору черевиках.
ЗМІ не заперечують, що Джолі й Тесфай зустрічалися з ділових причин, і підстава для такого припущення більш ніж обґрунтована. Справа в тому, що співак сподівається продовжити свою карʼєру в Голлівуді.
"Вони очевидно не намагалися приховати свою вечерю. Абель точно зосереджений на тому, щоб потрапити в кінобізнес. У нього новий серіал HBO, в якому він знімається", — розповіло виданню джерело з оточення музиканта.
Тесфай, який зіграв памʼятну роль в "Неграновані коштовності" Адама Сендлера і співавтор епізоду "Американський тато" в минулому році, збирається стати співавтором сценарію і зіграє головну роль в новому серіалі HBO "Ідол". Над ним також працюють Реза Фахім і творець "Ейфорії" Сем Левінсон.
Нещодавно The Weeknd випустив власний серіал для HBO.
Артист зустрічався в 2015 році з Белою Хадід. У 2016 році пара розпалася, однак після 10 місяців роману із Селеною Гомес співак повернувся до супермоделі. Воззʼєднання однак ні до чого не призвело, і в 2019 році зірки розлучилися остаточно.
Що стосується Анджеліни Джолі, то в пресі зʼявилися чутки, що вона неодноразово відвідувала квартиру колишнього чоловіка Джонні Лі Міллера. Уперше вона приїхала до нього в Нью-Йорку з пляшкою дорогого вина і провела з актором три години, а вдруге на зустріч її супроводжував прийомний син.