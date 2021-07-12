Меган Маркл и принцу Гарри заплатили, чтобы они больше не заводили детей

Герцоги Сассекские разбогатели на 500 фунтов стерлингов за согласие не "перенаселять Землю"

Благотворительная организация Population Matters вручит принцу Гарри и Меган Маркл особую награду с формулировкой "за просвещенное решение". Герцогов Сассекских отметили как пример для подражания для других семей. Population Matters ратует за регулирование численности популяции людей и контроль использования природных ресурсов, а также, негативного воздействие на природную среду из-за перенаселения планеты. Одним из эффективных методов контроля данная организация считает ограничение количества детей на каждую семью. Сейчас у Меган Маркл и принца Гарри двое детей — 2-летний сын Арчи и полуторамесячная дочь Лилибет Диана. Больше Сассекские заводить детей не планируют, что и подтвердили своим согласием на получение награды. Об этом сообщили SkyNews.

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[ + – ] Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Представитель организации Population Matters заявил, что "Выбирая и публично заявляя о своем намерении ограничить свою семью двумя детьми, герцог и герцогиня Сассекские помогают обеспечить лучшее будущее своим детям и служат примером для подражания для других семей. Чем меньше семья, тем меньше наше негативное влияние на Землю. Это дает больше шансов всем нашим детям, их детям и будущим поколениям процветать на здоровой планете. Мы благодарим Гарри и Меган за то, что они приняли это просвещенное решение".

В настоящее время, ожидается, что сумму за свое "просвещенное решение" в размере 500 тысяч фунтов герцоги передадут на благотворительность.

Ранее Фокус сообщал о том, что принц Гарри и Меган Маркл угрожают судом СМИ из-за расследования об имени их дочери.