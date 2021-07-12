Меган Маркл і принцу Гаррі заплатили, щоб вони більше не заводили дітей

Герцоги Сассекські розбагатіли на 500 тисяч фунтів стерлінгів за згоду не "перенаселяти Землю"

Благодійна організація Population Matters вручить принцу Гаррі і Меган Маркл особливу нагороду з формулюванням "за освічене рішення". Герцогів Сассекських відзначили як приклад для наслідування для інших сімей. Population Matters ратує за регулювання чисельності популяції людей і контроль використання природних ресурсів, а також, негативний вплив на природне середовище через перенаселення планети. Одним з ефективних методів контролю ця організація вважає обмеження кількості дітей на кожну сімʼю. Зараз у Меган Маркл і принца Гаррі двоє дітей — 2-річний син Арчі і півторамісячна дочка Лілібет Діана. Більше Сассекські заводити дітей не планують, що і підтвердили своєю згодою на отримання нагороди. Про це повідомили SkyNews.

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[ + – ] Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Представник організації Population Matters заявив, що "Вибираючи і публічно заявляючи про свій намір обмежити свою сімʼю двома дітьми, герцог і герцогиня Сассекські допомагають забезпечити краще майбутнє своїм дітям і служать прикладом для наслідування для інших сімей. Чим менше сімʼя, тим менший наш негативний вплив на землю. Це дає більше шансів усім нашим дітям, їхнім дітям і майбутнім поколінням процвітати на здоровій планеті. Ми дякуємо Гаррі і Меган за те, що вони прийняли це освічене рішення".

Наразі очікується, що суму за своє "освічене рішення" в розмірі 500 тисяч фунтів герцоги передадуть на благодійність.

Раніше Фокус повідомляв про те, що принц Гаррі і Меган Маркл погрожують судом ЗМІ через розслідування про імʼя їхньої дочки.