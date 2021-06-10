Принц Гаррі та Меган Маркл пригрозили судом ЗМІ через розслідування щодо імені їхньої дочки

Раніше ВВС вже було втягнуте в гучний скандал із королівською родиною через інтерв'ю принцеси Діани 1995 року. Через 26 років після його виходу телеканал вибачився перед її синами і колишнім чоловіком.

Герцоги Сассекські можуть знову піти війною на ЗМІ, які написали про те, що називаючи свою дочку Лілібет Діаною вони не питали у королеви дозволу на використання її дитячого прізвиська, повідомляє Deadline.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За даними BBC, британський телеканал отримав юридичний лист від адвокатів принца Гаррі та Меган Маркл, що представляють міжнародну консалтингову компанію Schillings, в якому репортаж королівського кореспондента Джонні Даймонда названий "помилковим і таким, що дискредитує".

Коли журналісти зв'язалися з представником герцогів Сассекських він не став нічого коментувати, відправивши їх до юристів. Зі свого боку співробітники ЗМІ зв'язалися з юридичною фірмою для отримання коментарів і запросили копію листа, який, за повідомленням BBC, був розісланий іншим мовним компаніям і видавцям.

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі говорив зі своєю бабусею, королевою Єлизаветою II, про вибір імені для дитини перш, ніж пара повідомила про народження дочки Лілібет Діани, і вона нібито дала дозвіл назвати її Лілібет. Це — дитяче прізвисько королеви, яким її називали тільки найближчі люди, зокрема нині покійний чоловік, принц Філіп.

Зі свого боку кореспондент BBC Даймонд повідомив, що схвалення королеви не було. Посилаючись на джерело в Букінгемському палаці, він розповів, що Маркл і принц Гаррі "ніколи не питали" королеву про використання її дитячого прізвиська.

Якщо слова журналіста — правда, це ще більше посилить розкол між герцогами Сассекськими та королівською сім'єю. Однак ВВС буквально нещодавно опинилося в епіцентрі скандалу, коли з'ясувалося, що співробітник телеканалу Мартін Башир пішов на обман принцеси Діани, щоб взяти в неї скандальне інтерв'ю в програмі Panorama в 1995 році.

Керівництво ВВС надіслало листи з вибаченнями синам принцеси і її колишньому чоловікові, однак і принц Вільям, і принц Гаррі критично висловилися про методи роботи журналістів.