Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили судом СМИ из-за расследования об имени их дочери

Ранее ВВС уже оказались втянутыми в громкий скандал с королевской семьей из-за интервью принцессы Дианы 1995 года. Спустя 26 лет после его выхода телеканал принес свои извинения ее сыновьям и бывшему мужу.

Герцоги Сассекские могут снова пойти войной на СМИ, которые написали о том, что называя свою дочь Лилибет Дианой они не спрашивали у королевы разрешения на использование ее детского прозвища, сообщает Deadline.

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По данным BBC, британский телеканал получил юридическое письмо от адвокатов принца Гарри и Меган Маркл, представляющих международную консалтинговую компанию Schillings, в котором репортаж королевского корреспондента Джонни Даймонда назван "ложным и дискредитирующим".

Когда журналисты связались с представителем герцогов Сассекских, он не стал ничего комментировать, направив их к юристам. В свою очередь сотрудники СМИ связались с юридической фирмой для получения комментариев и запросили копию письма, которое, по сообщению BBC, было разослано другим вещательным компаниям и издателям.

Ранее сообщалось, что принц Гарри говорил со своей бабушкой, королевой Елизаветой II, о выборе имени для ребенка прежде, чем пара сообщила о рождении дочери Лилибет Дианы, и она якобы дала разрешение назвать ее Лилибет. Это – детское прозвище королевы, которым ее называли только самые близкие люди, в том числе ныне покойный муж, принц Филипп.

В свою очередь корреспондент BBC Даймонд сообщил, что одобрения королевы не было. Ссылаясь на источник в Букингемском дворце, он рассказал, что Маркл и принц Гарри "никогда не спрашивали" королеву об использовании ее детского прозвища.

Если слова журналиста – правда, это еще больше усилит раскол между герцогами Сассекскими и королевской семьей. Однако ВВС буквально недавно оказались в эпицентре скандала, когда выяснилось, что сотрудник телеканала Мартин Башир пошел на обман принцессы Дианы, чтобы взять у нее скандальное интервью в программе Panorama в 1995 году.

Руководство ВВС направило письма с извинениями сыновьям принцессы и ее бывшему супругу, однако и принц Уильям, и принц Гарри критически высказались о методах работы журналистов.