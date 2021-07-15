Королева Елизавета сочла экспозицию свадебного наряда Кейт Миддлтон "ужасной"

Елизавета негативно восприняла экспозицию свадебного наряда Кейт Миддлтон

Королева Великобритании раскритиковала экспозицию, на которой представлено свадебное платье герцогини Кембриджской, Кейт Миддлтон, в котором она сочеталась браком с принцем Уильямом. Об этом сообщает thenews.

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[ + – ] Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Согласно видео, которое появилось в сети, на кадрах с публичного показа свадебного платья Кейт Миддлтон, который проходил в Букингемском дворце, королева была крайне возмущена оформлением экспозиции и даже назвала ее "ужасной". "Это ужасно! Выглядит очень жутко!" — говорит королева на видео.

Многие даже посчитали, что "ужасным" королева считает свадебное платье герцогини, которое является одним из самых копируемых свадебных нарядов в мире. Однако, если прислушаться внимательнее, слышно, что королева возмущена именно оформлением и представлением платья в публичной плоскости. При этом, герцогиня Кембриджская держится доброжелательно и спокойно реагирует на эмоциональную мимику и жестикуляцию королевы Елизаветы.

Известно, что создателем наряда является креативный директор бренда Alexander McQueen Сара Бертон (Sarah Burton).