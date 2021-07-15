Королева Єлизавета вважає експозицію весільного вбрання Кейт Міддлтон "жахливою"

Єлизавета негативно сприйняла експозицію весільного вбрання Кейт Міддлтон

Королева Великобританії розкритикувала експозицію, на якій представлено весільну сукню герцогині Кембриджської, Кейт Міддлтон, у якій вона одружилася з принцом Вільямом. Про це повідомляє thenews.

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[ + – ] Весілля Кейт Міддлтон і принца Вільяма

Згідно з відео, яке з'явилося в мережі, на кадрах з публічного показу весільного плаття Кейт Міддлтон, який проходив у Букінгемському палаці, королева була вкрай обурена оформленням експозиції та навіть назвала її "жахливою". "Це жахливо! Виглядає дуже моторошно!" — каже королева на відео.

Багато хто навіть завважав, що "жахливою" королева вважає весільну сукню герцогині, яка є одним з найбільш копійованих весільних нарядів у світі. Однак, якщо прислухатися уважніше, чутно, що королева обурена саме оформленням і поданням сукні в публічній площині. При цьому, герцогиня Кембриджська тримається доброзичливо і спокійно реагує на емоційну міміку і жестикуляцію королеви Єлизавети.

Відомо, що творцем вбрання є креативний директор бренду Alexander McQueen Сара Бертон (Sarah Burton).