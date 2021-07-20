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Группа Queen заработала $13,2 млн долларов за прошлый год и вошла в рейтинг самых богатых

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Queen, группа, рейтинг
Фото: Открытые источники | Бессменный лидер группы Queen Фредди Меркьюри скончался почти 30 лет назад

Год, когда бушевал коронавирус, сильно поменял расстановку в списке толстосумов от шоу-бизнеса. Больше всех заработали те певцы и коллективы, кто пользуется популярностью на стриминговых сервисах и продает больше всего альбомов.

Легендарная группа Queen вошла в десятку самых высокооплачиваемых музыкантов прошлого года по версии Billboard.

Коллектив, фронтмен которого, Фредди Меркьюри, скончался почти 30 лет назад, занял 7-е место с показателем в $13,2 млн.

Что касается рейтинга в целом, то впервые в истории Billboardʼs Money Makers выручка от концертов, которые отменялись или переносились из-за пандемии коронавируса. охватившей мир, мало повлияла на расстановку в списке в отличие от 2019 года, когда концерты двигали карьеру. Так, в 2020-м году доход от выступлений такого певца как Эд Ширан, упал, например, в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

По информации портала, почти в три раза сократился и совокупный доход самых высокооплачиваемых звезд. Отсутствие живых гастролей привело к тому, что та же победительница рейтинга Тейлор Свифт в 2020-м заработала "всего" $23,8 млн. по сравнению с $99,6 млн в позапрошлом году.

Больше всего денег артистам, популярным на стриминговых платформах, принесли продажи альбомов.

Десятка самых высокооплачиваемых артистов 2020 года выглядит следующим образом:

  • 1.Тейлор Свифт – $23,8 млн;
  • 2. Post Malone – $23,2 млн;
  • 3. Селин Дион – $17,5 млн;
  • 4. Eagles – $16,3 млн;
  • 5. Билли Айлиш – $14,7 млн;
  • 6. Дрейк – $14,2 млн;
  • 7. Queen – $13,2 млн;
  • 8. Beatles – $12,9 млн;
  • 9. YoungBoy Never Broke Again – $11,9 млн;
  • 10. Lil Baby – $11,7 млн.

Напомним, ранее песня украинской группы Go_A "Шум" попала в чарт Billboard Global, заняв 27 место в категории "Hot Dance\ Electronic Songs" и 12 место в той же категории, но по уровню цифровых продаж.