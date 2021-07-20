Група Queen заробила $13,2 млн доларів за минулий рік і увійшла в рейтинг найбагатших

Рік, коли вирував коронавірус, сильно змінив розстановку в списку товстосумів від шоу-бізнесу. Більше за всіх заробили ті співаки і колективи, хто користується популярністю на стримінгових сервісах і продають найбільше альбомів.

Легендарна група Queen увійшла в десятку найбільш високооплачуваних музикантів минулого року за версією Billboard.

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Колектив, фронтмен якого, Фредді Меркʼюрі, помер майже 30 років тому, посів 7-е місце з показником $13,2 млн.

Що стосується рейтингу загалом, то вперше в історії Billboardʼs Money Makers виручка від концертів, які скасовувалися або переносилися через пандемію коронавірусу, яка охопила світ, мало вплинула на розстановку в списку на відміну від 2019 року, коли концерти рухали карʼєру. Так, у 2020-му році дохід від виступів такого співака як Ед Ширан, впав, наприклад, у 10 разів порівняно з аналогічним періодом 2019-го.

За інформацією порталу, майже втричі скоротився і сукупний дохід найбільш високооплачуваних зірок. Відсутність живих гастролей призвела до того, що та ж переможниця рейтингу Тейлор Свіфт у 2020-му заробила "всього" $23,8 млн. Порівняно з $99,6 млн у позаминулому році.

Найбільше грошей артистам, популярним на стримінгових платформах, принесли продажі альбомів.

Десятка найбільш високооплачуваних артистів 2020 року виглядає так:

1.Тейлор Свіфт — $23,8 млн.

2. Post Malone — $23,2 млн.

3. Селін Діон — $17,5 млн.

4. Eagles — $16,3 млн.

5. Біллі Айліш — $14,7 млн.

6. Дрейк — $14,2 млн.

7. Queen — $13,2 млн.

8. Beatles — $12,9 млн.

9. YoungBoy Never Broke Again — $11,9 млн.

10. Lil Baby — $11,7 млн.

Нагадаємо, раніше пісня української групи Go_A "Шум" потрапила до чарту Billboard Global, посівши 27 місце в категорії "Hot Dance / Electronic Songs" і 12 місце в тій же категорії, але за рівнем цифрових продажів.