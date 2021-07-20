75-летнюю Шер заметили в компании молодого блондина (фото)

Мужчина обнимал певицу и что-то с улыбкой рассказывал ей, а она держала в руках розу и внимательно слушала его.

Американская певица Шер отдохнула в Италии, где была замечена с друзьями во время ужина в одном из ресторанов Портофино, сообщают западные СМИ.

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Для выхода в свет 75-летняя икона музыки выбрала обтягивающие черные легинсы, такого же цвета куртку-бомбер с белой окантовкой, а также босоножки на платформе. При этом она не стала злоупотреблять макияжем, ограничившись тем, что подкрасила глаза и слегка прошлась помадой по губам, а также сделала укладку.

Сначала знаменитость весело проводила время за столиком, потягивая коктейли и активно общаясь с друзьями, а затем отправилась гулять. В какой-то момент артистка разулась и пошла босиком по улице, поскольку обувь то ли натерла ей ноги, то ли оказалась тесной.

Однако более интересным был спутник знаменитости. Артистку сопровождал высокий молодой мужчина с длинными светлыми волосами. Они с Шер шли, обнявшись, и о чем-то разговаривали, а в руках звезда держала красную розу.

Кто этот молодой человек, история умалчивает, но, судя по тому, что за ними следует подруга певицы и ее остальные приятели, скорее всего, мужчина является частью компании.

Стоит отметить, что Шер в свои 75 выглядит очень неплохо. Правда, певица и актриса никогда не скрывала своей любви к пластической хирургии. СМИ писали о том, что на ее счету – свыше 100 операций, причем Шер не скромничала: она делала пластику ягодиц и липосакцию, удаляла ребра ради более тонкой талии, а об уколах красоты и подтяжке лица и говорить не приходится.

Кстати, что Шер – далеко не единственная знаменитость, которой приписали роман с мужчиной, намного моложе ее. Так, Мадонна в свои 60+ не скрывает отношений с 27-летним танцором Ахламалико Уильямсом, а Шэрон Стоун подозревают в отношениях с 25-летним рэпером RMR.