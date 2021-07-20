75-річну Шер помітили в компанії молодого блондина (фото)

Чоловік обіймав співачку і щось з посмішкою розповідав їй, а вона тримала в руках троянду й уважно слухала його.

Американська співачка Шер відпочила в Італії, де була помічена з друзями під час вечері в одному з ресторанів Портофіно, повідомляють західні ЗМІ.

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Для виходу в світ 75-річна ікона музики вибрала обтислі чорні легінси, такого ж кольору куртку-бомбер із білою окантовкою, а також босоніжки на платформі. При цьому вона вирішила не зловживати макіяжем, обмежившись тим, що підмалювала очі та злегка пройшлася помадою по губах, а також зробила укладку.

Спочатку зірка весело проводила час за столиком, потягуючи коктейлі й активно спілкуючись з друзями, а потім вирушила гуляти. У якийсь момент артистка роззулась і пішла босоніж по вулиці, оскільки взуття чи натерло їй ноги, чи було тісним.

Однак більш цікавим був супутник зірки. Артистку супроводжував високий молодий чоловік із довгим світлим волоссям. Вони із Шер йшли, обнявшись, і про щось розмовляли, а в руках зірка тримала червону троянду.

Хто цей молодик, історія замовчує, але, судячи з того, що за ними йшла подруга співачки та її інші приятелі, швидше за все, чоловік є частиною компанії.

Варто зазначити, що Шер у свої 75 виглядає дуже непогано. Щоправда, співачка й акторка ніколи не приховувала своєї любові до пластичної хірургії. ЗМІ писали про те, що на її рахунку — понад 100 операцій, причому Шер не була скромною: вона робила пластику сідниць і ліпосакцію, видаляла ребра заради більш тонкої талії, а про уколи краси і підтяжки обличчя і говорити не треба.

До речі, Шер — далеко не єдина зірка, якій приписали роман із чоловіком, набагато молодшим за неї. Так, Мадонна в свої 60+ не приховує стосунки з 27-річним танцюристом Ахламаліко Вільямсом, а Шерон Стоун підозрюють у стосунках із 25-річним репером RMR.