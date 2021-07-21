"Раскраски из 2000-ых": Disney+ показала обновленных Чипа и Дейла(видео)

От привычных Чипа и Дейла, которые "спешили на помощь" в конце 90-ых, в новом мультфильме остались только имена.

Обновленные бурундуки Чип и Дейл появятся в новом мультсериале студии Disney+ под названием "Чип и Дейл: Жизнь в парке". Как именно они будут выглядеть, уже можно увидеть в первом официальном трейлере мультфильма.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Первый сезон анимационного проекта будет включать в себя 12 эпизодов, состоящих из трех 7-минутных историй, каждая из которых будет посвящена злоключениям одноименного дуэта, когда они приспосабливаются к жизни в большом городском парке.

В трейлере показано, как Чип и Дейл попадают в разные приключения, сталкиваясь лицом к лицу со знаковыми анимационными персонажами Диснея, такими как питомец Микки Мауса Плутон и собака Бруно.

[ + – ] От привычных зрителям Чипа и Дейла не осталось и следа

Режиссер "Чип и Дейл: Парковая жизнь" – Жан Кейрол, который ранее работал художником-декоратором и директором по макету французского мультсериала "Огги и тараканы". Коллега Кейрола Марк дю Понтавис выступает здесь в качестве исполнительного продюсера, а Винсент Арто ("Огги и тараканы: Кино") стал композитором мультфильма.

После "Парковой жизни" Чип и Дейл вернутся в игровом фильме "Чип и Дейл: Спасатели". Эксклюзивный фильм Disney+ основан на популярном мультсериале Disney Channel, где Чип и Дейл образуют детективное агентство с эклектичной командой, в которую входят любящий сыр австралийский мышонок Монтерей Джек, опытная мышь-изобретатель Гаджет Хакранч и верный помощник-муха Монтерея Зиппер. Режиссером фильма является Акива Шаффер, а Джон Мулани и Энди Сэмберг озвучивают Чипа и Дейла.

"Чип и Дейл: Парковая жизнь" будет транслироваться на Disney+ с 28 июля. Планируется, что фильм "Чип и Дейл: Спасатели" выйдет на стриминговом сервисе весной 2022 года.

Отметим, что в сети новых Чипа и Дейла пользователи встретили довольно прохладно, отметив, что они напоминают "раскраски из 2000-ых".

[ + – ] Такими бурундуков Чипа и Дейла помнит старшее поколение Фото: Скриншот

Ранее мы писали, что Disney продолжает экранизировать уже ставшие классикой мультфильмы и после того, как начались съемки "Русалочки", там запустили в разработку историю о Белоснежке. В ходе продолжительных кастингов на главную роль пригласили молодую актрису Рэйчел Зеглер.