"Розмальовки з 2000-х": Disney+ показала оновлених Чіпа і Дейла (відео)

Від звичних Чіпа і Дейла, які "поспішали на допомогу" наприкінці 90-их, у новому мультфільмі залишилися тільки імена.

Оновлені бурундуки Чіп і Дейл зʼявляться в новому мультсеріалі студії Disney+ під назвою "Чіп і Дейл: Життя в парку". Як саме вони виглядатимуть, вже можна побачити в першому офіційному трейлері мультфільму.

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Перший сезон анімаційного проєкту враховуватиме 12 епізодів, що складаються з трьох 7-хвилинних історій, кожна з яких буде присвячена лихові однойменного дуету, коли вони пристосовуються до життя у великому міському парку.

У трейлері показано, як Чіп і Дейл потрапляють в різні пригоди, стикаючись віч-на-віч зі знаковими анімаційними персонажами Діснея, такими як вихованець Міккі Мауса Плутон і собака Бруно.

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Режисер "Чіп і Дейл: Паркове життя" — Жан Кейрол, який раніше працював художником-декоратором і директором із макету французького мультсеріалу "Оггі й таргани". Колега Кейрола Марк дю Понтавіс є тут виконавчим продюсером, а Вінсент Арто ("Оггі й таргани: Кіно") став композитором мультфільму.

Після "Паркового життя" Чіп і Дейл повернуться в ігровому фільмі "Чіп і Дейл: Рятувальники". Ексклюзивний фільм Disney+ заснований на популярному мультсеріалі Disney Channel, де Чіп і Дейл створюють детективне агентство з еклектичною командою, в яку входять австралійське мишеня Монтерей Джек, який любить сир, досвідчена миша-винахідниця Пружинка і вірний помічник-муха Монтерея Зіппер. Режисером фільму є Аківа Шаффер, а Джон Мулані й Енді Семберг озвучують Чіпа і Дейла.

"Чіп і Дейл: Паркове життя" транслюватиметься на Disney+ з 28 липня. Планується, що фільм "Чіп і Дейл: Рятувальники" вийде на стрімінговому сервісі навесні 2022 року.

Зазначимо, що в мережі нових Чіпа і Дейла користувачі зустріли досить прохолодно, зазначивши, що вони нагадують "розмальовки з 2000-х".

[ + – ] Такими бурундуків Чіпа і Дейла пам'ятає старше покоління Фото: Скриншот

Раніше ми писали, що Disney продовжує екранізувати мультфільми, які вже стали класикою, і після того, як почалися зйомки "Русалоньки", там запустили в розробку історію про Білосніжку. У процесі тривалих кастингів на головну роль запросили молоду акторку Рейчел Зеглер.