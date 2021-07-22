Дом на колесах, принадлежавший Тому Хэнксу, пустят с молотка (фото)

Изготовленный по индивидуальному заказу трейлер Airstream Model 34 Limited Excella 1992 года почти 30 лет служил Тому Хэнксу домом во время съемок культовых картин с его участием.

65-летний двукратный обладатель "Оскара" Том Хэнкс решил продать свой трейлер Airstream, который много лет использовал во время съемок в различных уголках США в качестве своего мобильного дома, сообщает Motor1.

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Теперь дом на колесах отправится в аукционный дом Bonhams и будет выставлен на торги 13 августа. Ожидается, что за трейлер выручат от $150 тыс до $250 тыс. Такая цена для подобных трейлеров, да еще и 90-ых годов прошлого века – более чем высокая, однако ценность лота определяется его историей.

[ + – ] Внешне трейлер не отличается от своих "собратьев" Фото: bonhams.com

Этот Airstream был личным трейлером Хэнкса, начиная с 1993 года. Model 34 Limited Excella 1992 года не является типичной, поскольку спроектирована с учетом пожеланий будущего владельца. Его отличает индивидуальный интерьер, встроенная кухня, гостиная и ванная комната.

Мебель в доме на колесах включает диван на съемных ножках, электрокамин, обеденный стол, стулья и шкафы. Также есть кондиционер и немало вещей, которые знаменитый актер считает своими любимыми сувенирами. Среди них, например, кружка "Аполлон-13", подписанная Хэнксом и его партнерами по эпическому фильму Гэри Синизом, Биллом Пакстоном и Кевином Бэйконом, и его любимая кофеварка.

[ + – ] Чашка с автографами Тома Хэнкса и его коллег по фильму "Апполон-13" Фото: bonhams.com

Фасад трейлера служит гостиной с электрическим камином и вышеупомянутым диваном. Небольшая обеденная зона со столом и стульями находится напротив кухни, и вся мебель включена в стоимость продажи.

[ + – ] Фасад трейлера служит гостиной с электрическим камином Фото: bonhams.com Фото: bonhams.com

На окнах трейлера также есть наклейки, которые увековечивают различные места съемок фильмов Хэнкса за 24 года. Согласно листингу аукциона, локации начинаются с фильма "Неспящие в Сиэтле" 1993 года и заканчиваются съемками ленты "Круг" в 2017 году.

Ранее по случаю 65-летия Тома Хэнкса Фокус рассказал о самых известных картинах с участием легендарного актера.