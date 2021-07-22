Будинок на колесах, який належав Тому Генксу, пустять з молотка (фото)

Виготовлений за індивідуальним замовленням трейлер Airstream Model 34 Limited Excella 1992 року майже 30 років слугував Тому Генксу будинком під час зйомок культових картин з його участю.

65-річний дворазовий володар "Оскара" Том Генкс вирішив продати свій трейлер Airstream, який багато років використовував під час зйомок у різних куточках США як свій мобільний будинок, повідомляє Motor1.

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Тепер будинок на колесах відправиться в аукціонний будинок Bonhams і буде виставлений на торги 13 серпня. Очікується, що за трейлер виручать від $150 тис до $250 тис. Така ціна для подібних трейлерів, та ще й 90-их років минулого століття — більш ніж висока, проте цінність лота визначається його історією.

[ + – ] Зовні трейлер не відрізняється від своїх "побратимів" Фото: bonhams.com

Цей Airstream був особистим трейлером Генкса, починаючи з 1993 року. Model 34 Limited Excella 1992 року не є типовою, оскільки спроєктована з урахуванням побажань майбутнього власника. Його відрізняє індивідуальний інтерʼєр, вбудована кухня, вітальня і ванна кімната.

Меблі в будинку на колесах враховують диван на знімних ніжках, електрокамін, обідній стіл, стільці та шафи. Також є кондиціонер і чимало речей, які знаменитий актор вважає своїми улюбленими сувенірами. Серед них, наприклад, чашка "Аполлон-13", підписана Генксом і його партнерами по епічному фільму Гері Сінізом, Біллом Пакстон і Кевіном Бейконом, і його улюблена кавоварка.

[ + – ] Чашка з автографами Тома Генкса і його колег по фільму "Апполон-13" Фото: bonhams.com

Фасад трейлера слугує вітальнею з електричним каміном і вищезгаданим диваном. Невелика обідня зона зі столом і стільцями знаходиться навпроти кухні, і всі меблі враховані у вартість продажу.

[ + – ] Фасад трейлера слугує вітальнею з електричним каміном Фото: bonhams.com Фото: bonhams.com

На вікнах трейлера також є наклейки, які увічнюють різні місця зйомок фільмів Генкса за 24 роки. Згідно з лістингом аукціону, локації починаються з фільму "Несплячі в Сієтлі" 1993 року і закінчуються зйомками стрічки "Коло" в 2017 році.

Раніше з нагоди 65-річчя Тома Генкса Фокус розповів про найвідоміші картини за участю легендарного актора.