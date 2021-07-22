MONATIK представил новый "зажигательный" клип (видео)

В первые несколько часов после публикации видеоклипа его просмотрели свыше 240 тысяч человек.

Украинский певец Дмитрий Монатик, более известный под сценическим псевдонимом MONATIK, представил видеоклип на свою летнюю песню "Зажигать/JoMo".

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Режиссером ролика стала украинский клипмейкер Таня Муинь, работавшая с такими звездами как Cardi B, Lil Nas X, Katy Perry и многими отечественными знаменитостями. Она не впервые сотрудничает с Дмитрием. Оператор видео – Никита Кузьменко, а за хореографию отвечал Денис Стульников.

Съемки клипа проходили на родине Венеры Милосской – греческом острове Милос.

"Теплая атмосфера пейзажей, которых, к слову, в клипе насчитывалось более 11, чередуется с нарочитыми образами 28 ярких и экстраординарных героев. Образ каждого из героев был проработан по стилистике до мельчайших деталей под руководством Жижко Оли и Тимура Постового", – говорится в описании видео.

Титульный образ самого исполнителя разрабатывал украинский дизайнер FROLOV.

По мнению зрителей, клип получился ярким, зажигательным и по-настоящему летним.

"Тут сложно что-то сказать. Просто ты лучший РитмоLove!", "Как всегда ярко и зажигательно. Самый талантливый артист! Гордимся Вами!», «До мурашек! Друзья давайте все сделаем как в этой песне, и мир станет намного лучше!", "Класс, обожаю. Лучший наш вдохновлятор!", "Обожаю! Как важно в наши дни дарить столько яркости, счастья и праздника души!", – пишут в комментариях поклонники творчества артиста.

Ранее мы писали о том, что MONATIK, помимо музыки, развивает и собственный бренд одежды РитмоLove Shop. Так, в конце апреля он представил весенне-летнюю коллекцию, где особое место занимали вязанные кардиганы, шорты с неоновым логотипом, купальники и многое другое.