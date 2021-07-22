MONATIK представив новий "запальний" кліп (відео)
За перші кілька годин після публікації відеокліпу його переглянули понад 240 тисяч осіб.
Український співак Дмитро Монатік, більш відомий під сценічним псевдонімом MONATIK, представив відеокліп на свою літню пісню "Запалювати/JoMo".
Режисером ролика стала українська кліпмейкерка Таня Муїньо, яка працювала з такими зірками як Cardi B, Lil Nas X, Katy Perry та багатьма вітчизняними зірками. Вона не вперше співпрацює з Дмитром. Оператор відео — Микита Кузьменко, а за хореографію відповідав Денис Стульніков.
Зйомки кліпу проходили на батьківщині Венери Мілоської — грецькому острові Мілос.
"Тепла атмосфера пейзажів, яких, до речі, в кліпі налічувалося понад 11, чергується з навмисними образами 28 яскравих та екстраординарних героїв. Образ кожного з героїв був опрацьований за стилістикою до найдрібніших деталей під керівництвом Жижко Олі й Тимура Постового", — йдеться в описі відео.
Титульний образ власне виконавця розробляв український дизайнер FROLOV.
На думку глядачів, кліп вийшов яскравим, запальним і по-справжньому літнім.
"Тут складно щось сказати. Просто ти кращий РитмоLove!", "Як завжди яскраво й запально. Найталановитіший артист! Пишаємося Вами!», «До мурашок! Друзі давайте всі зробимо як у цій пісні, і світ стане набагато кращим!", "Клас, обожнюю. Кращий наш вдохновлятор!", "Обожнюю! Як важливо в наші дні дарувати стільки яскравості, щастя і свята душі!" — пишуть у коментарях прихильники творчості артиста.
Раніше ми писали про те, що MONATIK, крім музики, розвиває і власний бренд одягу РитмоLove Shop. Так, наприкінці квітня він представив весняно-літню колекцію, де особливе місце посідали вʼязані кардигани, шорти з неоновим логотипом, купальники та багато іншого.