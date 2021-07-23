Полмиллиона долларов в неделю: Том Круз проводит отпуск на яхте Романа Абрамовича

Судно под названием Triple Seven ранее принадлежало совладельцу компании Evraz Александру Абрамову, а теперь доступно для аренды

Голливудский актер Том Круз, который сейчас снимается в седьмой части франшизы "Миссия невыполнима", решил устроить себе небольшой отпуск на яхте в Корнуолле. Об этом пишет Daily Mail.

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Актер решил не экономить на себе, и арендовал одну из самых дорогих яхт в мире. Роскошное судно под названием Triple Seven было замечено в гавани Пензанса в четверг.

Аренда яхты составляет 460 573 тысяч фунтов стерлингов в неделю (более 500 тысяч долларов). Ранее она принадлежала российскому миллиардеру Александру Абрамову, но позже он ее продал. По слухам, как утверждают таблоиды, сейчас роскошная яхта за 38 миллионов фунтов с джакузи на палубе, тренажерным залом, солнечной террасой и надувной горкой, принадлежит Роману Абрамовичу, бывшему губернатору Чукотки, а ныне миллиардеру и владельцу ФК "Челси".

[ + – ] Интерьеры яхты Triple Seven Фото: Скриншот

На Triple Seven 59-летнего Круза доставили тайно, а позже его видели на палубе яхты.

Не исключено, что актер решил успокоить нервы после того, как съемки фильма "Миссия невыполнима" снова пришлось отложить.

На съемочной площадке выявили больного коронавирусом, и, по данным инсайдеров, Круз с ним контактировал, так что ему пришлось отправиться в вынужденную самоизоляцию.

"Миссия невыполнима из-за стольких задержек, теперь существует огромное давление, чтобы завершить ее вовремя. Том и команда рвут себе волосы. Некоторые из команды являются подрядчиками агентства и уже наняты для перехода к новым проектам. Без них Том будет вынужден искать замену, а ведь он и сам вскоре будет занят в новых проектах", — сообщил источник на съемочной площадке.

Седьмой фильм франшизы должен был выйти в прокат 23 июля 2021 года, а восьмой – 5 августа 2022 года, однако теперь все сроки сдвинулись.

[ + – ] Том Круз на съемочной площадке фильма "Миссия невыполнима"

Актер очень ответственно относится к съемкам, ежедневно отчитывается об эпидемиологической ситуации на съемочной площадке перед представителями киностудии и страховыми компаниями.

И даже пришел в ярость, когда увидел, как двое представителей съемочной группы фильма "Миссия невыполнима 7" просматривали отснятые кадры, не соблюдая дистанцию.

Круз также является главным продюсером ленты и пригрозил уволить всю команду из-за несоблюдения коронавирусных ограничений.