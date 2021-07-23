Півмільйона доларів на тиждень: Том Круз проводить відпустку на яхті Романа Абрамовича

Судно під назвою Triple Seven раніше належало співвласнику компанії Evraz Олександру Абрамову, а тепер доступне для оренди

Голлівудський актор Том Круз, який зараз знімається в сьомій частині франшизи "Місія нездійсненна", вирішив влаштувати собі невелику відпустку на яхті в Корнуоллі. Про це пише Daily Mail.

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Актор вирішив не економити на собі і орендував одну з найдорожчих яхт у світі. Розкішне судно під назвою Triple Seven було помічено в гавані Пензанс у четвер.

Оренда яхти складає 460 573 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень (більше 500 тисяч доларів). Раніше вона належала російському мільярдерові Олександру Абрамову, але пізніше він її продав. За чутками, як стверджують таблоїди, зараз розкішна яхта за 38 мільйонів фунтів із джакузі на палубі, тренажерним залом, сонячної терасою та надувною гіркою, належить Роману Абрамовичу, колишньому губернатору Чукотки, а нині мільярдерові та власнику ФК "Челсі".

[ + – ] Інтер'єри яхти Triple Seven Фото: Скриншот

На Triple Seven 59-річного Круза доставили таємно, а пізніше його бачили на палубі яхти.

Не виключено, що актор вирішив заспокоїти нерви після того, як зйомки фільму "Місія нездійсненна" знову довелося відкласти.

На знімальному майданчику виявили хворого на коронавірус, і, за даними інсайдерів, Круз із ним контактував, так що йому довелося вирушити на вимушену самоізоляцію.

"Місія нездійсненна через стільки затримок, тепер існує величезний тиск, щоб завершити її вчасно. Том і команда рвуть на собі волосся. Деякі з команди є підрядниками агентства і вже найняті для переходу до нових проектів. Без них Том буде змушений шукати заміну, а адже він і сам незабаром буде зайнятий в нових проектах", — повідомило джерело на знімальному майданчику.

Сьомий фільм франшизи повинен був вийти в прокат 23 липня 2021 року, а восьмий — 5 серпня 2022 року, проте тепер усі терміни здвинулися.

[ + – ] Том Круз на знімальному майданчику фільму "Місія нездійсненна"

Актор дуже відповідально ставиться до зйомок, щодня звітує про епідеміологічну ситуацію на знімальному майданчику перед представниками кіностудії та страховими компаніями.

І навіть розлютився, коли побачив, як двоє представників знімальної групи фільму "Місія нездійсненна 7" переглядали зняті кадри, не дотримуючись дистанцію.

Круз також є головним продюсером стрічки і пригрозив звільнити всю команду через недотримання коронавірусних обмежень.