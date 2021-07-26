Дмитрий Шепелев впервые открыто показал лицо своего сына от Жанны Фриске (фото)

В интервью журналу Hello Шепелев рассказал, о чем мечтает его сын, и кем отец видит его в будущем.

38-летний российский и белорусский телеведущий Дмитрий Шепелев решил, что пришла пора перестать скрывать от публики своего 8-летнего сына Платона, и появился вместе с сыном на страницах журнала Hello, поделившись несколькими кадрами с этой фотосессии на своей странице в Instagram.

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"8 лет назад я принял для себя решение не публиковать фотографий со старшим сыном Платоном. Тогда на это было несколько веских причин, главная из которых — моё желание защитить его от пристального внимания в то время когда всё что ему было нужно это любовь, забота и спокойствие. Прошло время и я понимаю, что он больше не нуждается в этой защите. Он взрослый, яркий, талантливый мальчик, очень достойный и светлый. И я рад познакомить вас с ним. Платон — привет )", – подписал он снимки, на которых целует и обнимает смеющегося ребенка.

В интервью журналу Шепелев рассказал, что очень любит проводить время со своими детьми. По его словам, в будние дни у Платона очень много дел. Он занимается с репетиторами по некоторым предметам, учится играть на гитаре и кататься на скейте, а также занимается теннисом. Зато на выходных у мальчика полная свобода действий.

Сейчас мальчик много времени уделяет музыке, хотя раньше мечтал выиграть престижный теннисный турнир. Телеведущий не исключает, что через несколько лет отправит сына учиться за границу, поскольку Платон растет очень умным и любознательным.

На вопрос, как относится к хейту в соцсетях, Шепелев ответил:

"Вы знаете, я искренне считаю, что не заслуживаю многое из того, что мне иногда пишут, поэтому никак на хейт не реагирую, меня он не задевает".

Отметим, что в конце марта Шепелев второй раз стал отцом. Сына ему родила дизайнер Екатерина Тулупова, у которой уже есть дочь Лада. Кстати, по словам Дмитрия, с девочкой у Платона сложились очень теплые отношения.

С Жанной Фриске, российской певицей, Шепелев жил в гражданском браке с 2012 по 2015 год, до самой смерти артистки от рака мозга. На тот момент их сыну было два года.

После смерти певицы между Шепелевым и семьей покойной продолжается холодная война. В частности отец артистки обвиняет Дмитрия, что он не дает дедушке и бабушке внука, а также в том, что наживается на смерти их дочери.