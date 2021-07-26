Дмитро Шепелєв вперше відкрито показав обличчя свого сина від Жанни Фріске (фото)

В інтерв'ю журналу Hello Шепелев розповів, про що мріє його син і ким батько бачить його в майбутньому.

38-річний російський і білоруський телеведучий Дмитро Шепелєв вирішив, що прийшла пора перестати приховувати від публіки свого 8-річного сина Платона, і зʼявився разом із сином на сторінках журналу Hello, поділившись кількома кадрами з цієї фотосесії на своїй сторінці в Instagram.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"8 років тому я прийняв для себе рішення не публікувати фотографії зі старшим сином Платоном. Тоді на це було кілька вагомих причин, головна з яких — моє бажання захистити його від пильної уваги в той час, коли все, що йому було потрібно, це любов, турбота та спокій. Минув час, і я розумію, що він більше не потребує цього захисту. Він дорослий, яскравий, талановитий хлопчик, дуже гідний і світлий. І я радий познайомити вас із ним. Платон — привіт) ", — підписав він знімки, на яких цілує й обіймає дитину, яка сміється.

В інтервʼю журналу Шепелев розповів, що дуже любить проводити час зі своїми дітьми. За його словами, у будні дні в Платона дуже багато справ. Він займається з репетиторами з деяких предметів, вчиться грати на гітарі та кататися на скейті, а також займається тенісом. Зате на вихідних у хлопчика повна свобода дій.

Зараз хлопчик багато часу приділяє музиці, хоча раніше мріяв виграти престижний тенісний турнір. Телеведучий не виключає, що через кілька років відправить сина вчитися за кордон, оскільки Платон зростає дуже розумним і допитливим.

На питання, як ставиться до хейту в соцмережах, Шепелєв відповів:

"Ви знаєте, я щиро вважаю, що не заслуговую багато з того, що мені іноді пишуть, тому ніяк на хейт не реагую, мене він не зачіпає".

Відзначимо, що в кінці березня Шепелєв вдруге став батьком. Сина йому народила дизайнерка Катерина Тулупова, у якої вже є дочка Лада. До речі, за словами Дмитра, з дівчинкою в Платона склалися дуже теплі стосунки.

Із Жанною Фріске, російською співачкою, Шепелєв жив у цивільному шлюбі з 2012 по 2015 рік, до самої смерті артистки від раку мозку. На той момент їхньому синові було два роки.

Після смерті співачки між Шепелєвим і сімʼєю покійної триває холодна війна. Зокрема батько артистки звинувачує Дмитра, що він не дає дідусеві та бабусі онука, а також у тому, що наживається на смерті їхньої дочки.