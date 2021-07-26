62-летняя актриса сыграла девушку-подростка в рекламе McDonald’s (видео)

Для съемок в рекламе возрастную актрису Ёсико Миядзаки загримировали до неузнаваемости.

По случаю 50-летия открытия в Японии первого ресторана быстрого питания McDonald’s японский филиал компании выпустил потрясающий рекламный ролик, воссоздающий сцену в день открытия в токийском районе Гиндза 20 июля 1971 года и показывающий первых посетителей, сообщает Sora News24.

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Видео воспроизводит не только то, как выглядели рестораны, униформа сотрудников и даже упаковка в 1971 году, но и моду эпохи с большим количеством актеров и актрис в соответствующей тому времени одежде и прическах.

Главная героиня ролика – юная школьница на свидании, которая сидит за столом, а ее парень ждет в длинной очереди, чтобы купить им гамбургеры. Когда он возвращается к своему столу со своими гамбургерами, школьница отказывается есть свой Биг-Мак.

"Ты не будешь есть, после того, как мы проделали весь путь сюда?", – недоумевает ее друг, на что она просто кивает головой с напряженной улыбкой и натужным смехом.

Неловкое настроение сохраняется, пока мальчик ест, и когда он заканчивает, их пути расходятся. Девушка с тоской смотрит вслед парню.

Затем действия переносятся в 2021 год. За столом сидит та самая девочка, ставшая бабушкой, со внуком-подростком. Она рассказала ему ту историю, и на вопрос мальчика, почему же она тогда не съела свой бургер, женщина отвечает, что ей было стыдно:

"Как я могла съесть такую ​​огромную еду на глазах у парня, который мне нравился? Это было бы неприлично и некрасиво. Я бы просто его отпугнула".

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Позже выясняется, что пути девочки и мальчика не разошлись и в будущем они стали семьей, потому что через некоторое время когда-то школьник, а теперь дедушка, стучит в окно, за которым сидят его жена и внук, и радостно машет им рукой.

"Ха… Значит, если бы Биг Мак был немного меньше, меня бы здесь не было", – размышляет внук.

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Самое интересное в этом ролике – даже не исторический антураж, а главная героиня. Роль школьницы сыграла 62-летняя японская актриса Ёсико Миядзаки, которую мастерски загримировали, чтобы превратить ее в подростка. В 1971 году сама Миядзаки все еще жила на Кюсю, на противоположной стороне страны от Токио, поэтому она лично не ела в Ginza McDonald’s в его первый день. Однако в компании заявляют, что сюжет рекламного ролика основан на реальной истории одного из ее клиентов.

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