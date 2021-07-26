62-річна акторка зіграла дівчину-підлітка в рекламі McDonald's (відео)

Для зйомок у рекламі вікову актрису Йосіко Міядзакі загримували до невпізнання.

З нагоди 50-річчя відкриття в Японії першого ресторану швидкого харчування McDonaldʼs японська філія компанії випустила приголомшливий рекламний ролик, який відтворює сцену в день відкриття в токійському районі Гіндза 20 липня 1971 року й показує перших відвідувачів, повідомляє Sora News24.

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Відео відтворює не тільки те, як виглядали ресторани, уніформа співробітників і навіть пакування в 1971 році, але й моду епохи з великою кількістю акторів та акторок в одязі й із зачісками, які відповідали тому часу.

Головна героїня ролика — юна школярка на побаченні, яка сидить за столом, а її хлопець чекає в довгій черзі, щоб купити їм гамбургери. Коли він повертається до свого столу зі своїми гамбургерами, школярка відмовляється їсти свій Біг-Мак.

"Ти не будеш їсти, після того, як ми пройшли весь шлях сюди?" — дивується її друг, на що вона просто киває головою з напруженою усмішкою і натужним сміхом.

Незручний настрій зберігається, поки хлопчик їсть, і коли він закінчує, їхні шляхи розходяться. Дівчина з тугою дивиться услід хлопцеві.

Потім дії переносяться в 2021 рік. За столом сидить та сама дівчинка, яка стала бабусею, з онуком-підлітком. Вона розповіла йому ту історію, і на питання хлопчика, чому ж вона тоді не зʼїла свій бургер, жінка відповідає, що їй було соромно:

"Як я могла зʼїсти таку величезну їжу на очах у хлопця, який мені подобався? Це було б непристойно і некрасиво. Я б просто його відлякала".

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Пізніше зʼясовується, що шляхи дівчинки і хлопчика не розійшлися і в майбутньому вони стали сімʼєю, тому що через деякий час колись школяр, а тепер дідусь, стукає у вікно, за яким сидять його дружина й онук, і радісно махає їм рукою.

"Ха… Значить, якби Біг Мак був трохи меншим, мене б тут не було", — розмірковує онук.

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Найцікавіше в цьому ролику — навіть не історичний антураж, а головна героїня. Роль школярки зіграла 62-річна японська акторка Йосіко Міядзакі, яку майстерно загримували, щоб перетворити її на підлітка. У 1971 році сама Міядзакі все ще жила на Кюсю, на протилежному боці країни від Токіо, тому вона особисто не їла в Ginza McDonaldʼs в його перший день. Однак у компанії заявляють, що сюжет рекламного ролика заснований на реальній історії одного з її клієнтів.

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