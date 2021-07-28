"Нет смысла": Мила Кунис и Эштон Катчер рассказали, почему не купают детей и не пользуются мылом

Мила призналась, что, когда росла в Украине, дома не было горячей воды, и она в детстве очень редко принимала душ.

Голливудские актеры Мила Кунис и Эштон Катчер в подкасте Armchair Expert, который ведут Дакс Шепард и Моника Падман, рассказали, что купают своих сына дочь только тогда, когда видят на них грязь, и стараются не использовать мыло.

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43-летний Эштон и 37-летняя Мила воспитывают шестилетнюю дочь Уайятт и сына Дмитрия. Знаменитые родители весьма демократичны в вопросах гигиены детей и отправляют их в ванную только в крайних случаях.

Также пара заявила, что в семье не любят пользоваться мылом, поскольку не хотят сушить кожу.

В интервью Мила рассказала ведущим, что в детстве она почти никогда не принимала душ, потому что у них дома не было горячей воды.

"Но когда у меня появились дети, я тоже не мыла их каждый день. Я никогда не была той матерью, которая купала своих младенцев", – добавила актриса, родившаяся и до 7 лет жившая в Украине.

"Вот в чем дело: если вы видите на них грязь, помойте их. В противном случае в этом нет никакого смысла", – поддержал супругу Эштон.

Он добавил, что и сам, и его супруга обязательно умываются, когда им жарко, или когда они вспотели в тренажерном зале.

"У меня есть склонность поливать лицо водой после тренировки, чтобы вывести все соли", – отметил он, а Кунис добавила, что умывается "дважды в день".

В вопросе того, как часто нужно купать и мыть детей, с актерами согласна клиника Майо, которая не рекомендует мыть новорожденного ребенка каждый день.

"Может быть достаточно трех раз в неделю, пока ваш ребенок не станет более подвижным. Слишком частое купание ребенка может высушить его или ее кожу", – заявляют сотрудники заведения.

Американская академия дерматологической ассоциации рекомендует детям в возрасте от 6 до 11 лет купаться не реже одного или двух раз в неделю. Они советуют мыть ребенка, когда он "пачкается", "после купания в бассейне", или когда ребенок "вспотел" или "пахнет".

Мила Кунис родилась в Черновцах и переехала в США со своей семьей, когда ей было 7 лет. Они прилетели в Лос-Анджелес, имея всего $250.

В 9 лет она начала брать уроки актерского мастерства в Беверли-Хиллз, где познакомилась с агентом Сьюзен Кертис. Ей было всего 14 лет, когда ее включили в шоу "Шоу 70-х", ставшее для нее стартом к мировой славе.

Катчер и Кунис впервые встретились во время совместной работы над сериалом "Шоу 70-х" в 1998 году, но романтические отношения между ними завязались только через много лет после развода Катчера с Деми Мур в 2013 году.

Недавно пара показала дом, который ремонтировала 5 лет. Сделанный в деревенском стиле, он получился уютным и очень экологичным.