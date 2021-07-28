"Немає сенсу": Міла Куніс і Ештон Кутчер розповіли, чому не купають дітей і не користуються милом

Міла зізналася, що, коли росла в Україні, вдома не було гарячої води і вона в дитинстві дуже рідко приймала душ.

Голлівудські актори Міла Куніс і Ештон Кутчер у подкасті Armchair Expert, який ведуть Дакс Шепард і Моніка Падман, розповіли, що купають своїх сина дочку тільки тоді, коли бачать на них бруд, і намагаються не використовувати мило.

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43-річний Ештон і 37-річна Міла виховують шестирічну дочку Уайатт і сина Димитрія. Знамениті батьки досить демократичні в питаннях гігієни дітей і відправляють їх у ванну тільки в крайніх випадках.

Також пара заявила, що в сім'ї не люблять користуватися милом, оскільки не хочуть сушити шкіру.

В інтерв'ю Міла розповіла ведучим, що в дитинстві вона майже ніколи не приймала душ, тому що в них вдома не було гарячої води.

"Але коли в мене з'явилися діти, я теж не мила їх щодня. Я ніколи не була тією матір'ю, яка купала своїх немовлят", — додала актриса, яка народилася і до 7 років жила в Україні.

"Ось у чому справа: якщо ви бачите на них бруд, помийте їх. В іншому випадку в цьому немає ніякого сенсу", — підтримав дружину Ештон.

Він додав, що і сам, і його дружина обов'язково вмиваються, коли їм жарко, або коли вони спітніли в тренажерному залі.

"У мене є схильність поливати обличчя водою після тренування, щоб вивести всі солі", — зазначив він, а Куніс додала, що вмивається "двічі на день".

У питанні того, як часто потрібно купати і мити дітей, з акторами згодна клініка Майо, яка не рекомендує мити новонароджену дитину щодня.

"Може бути достатньо трьох разів на тиждень, поки ваша дитина не стане більш рухливою. Занадто часте купання дитини може висушити її або її шкіру", — заявляють співробітники закладу.

Американська академія дерматологічної асоціації рекомендує дітям у віці від 6 до 11 років купатися не рідше одного або двох разів на тиждень. Вони радять мити дитину, коли вона "брудниться", "після купання в басейні", або коли дитина "спітніла" або "пахне".

Міла Куніс народилася в Чернівцях і переїхала в США зі своєю сім'єю, коли їй було 7 років. Вони прилетіли в Лос-Анджелес, маючи всього $250.

У 9 років вона почала брати уроки акторської майстерності в Беверлі-Хіллз, де познайомилася з агентом Сьюзен Кертіс. Їй було всього 14 років, коли її включили в "Шоу 70-х", що стало для неї стартом до світової слави.

Кутчер і Куніс вперше зустрілися під час спільної роботи над серіалом "Шоу 70-х" у 1998 році, але романтичні відносини між ними зав'язалися тільки через багато років після розлучення Кутчера з Демі Мур у 2013 році.

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