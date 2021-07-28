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Беннифер в Италии: Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застукали на свидании на Капри

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Бен Аффлек, Дженнифер Лопес, Капри, свидание
Фото: Backgrid | Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на Капри

Пара не скрывала своих чувств и позировала папарацци

Любовный тур Беннифер, как прозвали пару Бена Аффлека и Дженнифер Лопес еще во время их первого романа 20 лет назад, продолжается. Пара отбыла на яхте из Сен-Тропе, где внезапно столкнулась с бывшим женихом певицы Алексом Родригесом, и теперь наслаждается отпуском на острове Капри. Об этом пишет Daily Mail.

На выходных Джей Ло отметила свой 52 день рождения и теперь направляется в Монако. Но пока пара сделала остановку на курортном острове Капри, излюбленном месте отдыха селебрити.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на Капри
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на Капри

Беннифер вели себя как молодожены, держались во время прогулки за руки и постоянно целовались. Они не прятались от папарацци, так что в Сети появилось множество снимков пары.

Бен Аффлек, Дженнифер Лопес, капри, свидание
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на Капри
Бен Аффлек, Дженнифер Лопес, капри, свидание
Бен Аффлек, Дженнифер Лопес, капри, свидание
Бен Аффлек, Дженнифер Лопес, капри, свидание
Бен Аффлек, Дженнифер Лопес, капри, свидание
Бен Аффлек, Дженнифер Лопес, капри, свидание

Ранее Лопес заявляла, что "безумно влюблена" в Аффлека и чувствует, что теперь они "всегда будут вместе". Но о свадьбе пара пока не говорит.

Пара путешествует на супер-яхте Valerie, которая, по слухам, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову. Стоимость яхты 110 000 000 евро (129 817 600 долларов), она была построена в 2011 году, а отремонтирована в 2019-м. Оформлена она была в стиле лондонского отеля Claridge.

На ней шесть палуб, 27 членов экипажа, а также есть место для 17 гостей. Так что Джей Ло и Бен Аффлек наслаждаются отдыхом по высшему разряду.

Впрочем, таблоиды гадают, кто из пары платит за аренду. Ведь Дженнифер Лопес намного богаче своего 48-летнего бойфренда. Ее состояние оценивают в 400 миллионов долларов, а состояние Аффлека – в 150 миллионов. К слову, Алекс Родригес, бывший жених Лопес, "стоит" 350 миллионов долларов.

алекс родригес, бывший дженнифер лопес
Бывший Джей Ло с друзьями

Он также отдыхает на яхте, но не такой роскошной. Ocean Paradise стоит 27 миллионов евро (31 860 810 долларов США) и может вместить 12 гостей и еще 12 членов экипажа. Аренда ее обходится в 265 тысяч евро в неделю.