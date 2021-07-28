Беннифер в Италии: Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застукали на свидании на Капри

Пара не скрывала своих чувств и позировала папарацци

Любовный тур Беннифер, как прозвали пару Бена Аффлека и Дженнифер Лопес еще во время их первого романа 20 лет назад, продолжается. Пара отбыла на яхте из Сен-Тропе, где внезапно столкнулась с бывшим женихом певицы Алексом Родригесом, и теперь наслаждается отпуском на острове Капри. Об этом пишет Daily Mail.

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На выходных Джей Ло отметила свой 52 день рождения и теперь направляется в Монако. Но пока пара сделала остановку на курортном острове Капри, излюбленном месте отдыха селебрити.

[ + – ] Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на Капри

Беннифер вели себя как молодожены, держались во время прогулки за руки и постоянно целовались. Они не прятались от папарацци, так что в Сети появилось множество снимков пары.

[ + – ] Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на Капри

Ранее Лопес заявляла, что "безумно влюблена" в Аффлека и чувствует, что теперь они "всегда будут вместе". Но о свадьбе пара пока не говорит.

Пара путешествует на супер-яхте Valerie, которая, по слухам, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову. Стоимость яхты 110 000 000 евро (129 817 600 долларов), она была построена в 2011 году, а отремонтирована в 2019-м. Оформлена она была в стиле лондонского отеля Claridge.

На ней шесть палуб, 27 членов экипажа, а также есть место для 17 гостей. Так что Джей Ло и Бен Аффлек наслаждаются отдыхом по высшему разряду.

Впрочем, таблоиды гадают, кто из пары платит за аренду. Ведь Дженнифер Лопес намного богаче своего 48-летнего бойфренда. Ее состояние оценивают в 400 миллионов долларов, а состояние Аффлека – в 150 миллионов. К слову, Алекс Родригес, бывший жених Лопес, "стоит" 350 миллионов долларов.

[ + – ] Бывший Джей Ло с друзьями

Он также отдыхает на яхте, но не такой роскошной. Ocean Paradise стоит 27 миллионов евро (31 860 810 долларов США) и может вместить 12 гостей и еще 12 членов экипажа. Аренда ее обходится в 265 тысяч евро в неделю.