Бенніфер в Італії: Дженніфер Лопес і Бена Аффлека застукали на побаченні на Капрі
Пара не приховувала своїх почуттів і позувала папараці
Любовний тур Бенніфер, як прозвали пару Бена Аффлека і Дженніфер Лопес ще під час їхнього першого роману 20 років тому, триває. Пара відправилася на яхті із Сен-Тропе, де раптово зіткнулася з колишнім нареченим співачки Алексом Родрігесом, і тепер насолоджується відпусткою на острові Капрі. Про це пише Daily Mail.
На вихідних Джей Ло відзначила свій 52 день народження і тепер прямує в Монако. Але поки пара зробила зупинку на курортному острові Капрі, улюбленому місці відпочинку селебріті.
Бенніфер поводили себе як молодята, трималися під час прогулянки за руки і постійно цілувалися. Вони не ховалися від папараці, тому в мережі з'явилося безліч знімків пари.
Раніше Лопес заявляла, що "шалено закохана" в Аффлека і відчуває, що тепер вони "завжди будуть разом". Але про весілля пара поки не говорить.
Пара подорожує на супер-яхті Valerie, яка, за чутками, належить українському олігарху Рінату Ахметову. Вартість яхти 110 000 000 євро (129 817 600 доларів), вона була побудована у 2011 році, а відремонтована у 2019-му. Оформлена вона була в стилі лондонського готелю Claridge.
На ній шість палуб, 27 членів екіпажу, а також є місце для 17 гостей. Тому Джей Ло і Бен Аффлек насолоджуються відпочинком за вищим розрядом.
Втім, таблоїди гадають, хто з пари платить за оренду. Адже Дженніфер Лопес набагато багатша за свого 48-річного бойфренда. Її статки оцінюють у 400 мільйонів доларів, а статки Аффлека — у 150 мільйонів. До слова, Алекс Родрігес, колишній наречений Лопес, "коштує" 350 мільйонів доларів.
Він також відпочиває на яхті, але не такій розкішній. Ocean Paradise коштує 27 мільйонів євро (31 860 810 доларів США) і може вмістити 12 гостей і ще 12 членів екіпажу. Оренда її обходиться у 265 тисяч євро на тиждень.