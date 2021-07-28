Бенніфер в Італії: Дженніфер Лопес і Бена Аффлека застукали на побаченні на Капрі

Пара не приховувала своїх почуттів і позувала папараці

Любовний тур Бенніфер, як прозвали пару Бена Аффлека і Дженніфер Лопес ще під час їхнього першого роману 20 років тому, триває. Пара відправилася на яхті із Сен-Тропе, де раптово зіткнулася з колишнім нареченим співачки Алексом Родрігесом, і тепер насолоджується відпусткою на острові Капрі. Про це пише Daily Mail.

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На вихідних Джей Ло відзначила свій 52 день народження і тепер прямує в Монако. Але поки пара зробила зупинку на курортному острові Капрі, улюбленому місці відпочинку селебріті.

[ + – ] Бен Аффлек і Дженніфер Лопес на Капрі

Бенніфер поводили себе як молодята, трималися під час прогулянки за руки і постійно цілувалися. Вони не ховалися від папараці, тому в мережі з'явилося безліч знімків пари.

[ + – ] Бен Аффлек і Дженніфер Лопес на Капрі

Раніше Лопес заявляла, що "шалено закохана" в Аффлека і відчуває, що тепер вони "завжди будуть разом". Але про весілля пара поки не говорить.

Пара подорожує на супер-яхті Valerie, яка, за чутками, належить українському олігарху Рінату Ахметову. Вартість яхти 110 000 000 євро (129 817 600 доларів), вона була побудована у 2011 році, а відремонтована у 2019-му. Оформлена вона була в стилі лондонського готелю Claridge.

На ній шість палуб, 27 членів екіпажу, а також є місце для 17 гостей. Тому Джей Ло і Бен Аффлек насолоджуються відпочинком за вищим розрядом.

Втім, таблоїди гадають, хто з пари платить за оренду. Адже Дженніфер Лопес набагато багатша за свого 48-річного бойфренда. Її статки оцінюють у 400 мільйонів доларів, а статки Аффлека — у 150 мільйонів. До слова, Алекс Родрігес, колишній наречений Лопес, "коштує" 350 мільйонів доларів.

[ + – ] Колишній Джей Ло з друзями

Він також відпочиває на яхті, але не такій розкішній. Ocean Paradise коштує 27 мільйонів євро (31 860 810 доларів США) і може вмістити 12 гостей і ще 12 членів екіпажу. Оренда її обходиться у 265 тисяч євро на тиждень.