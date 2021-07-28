Экс-жена принца Эндрю предложила сотрудничество продюсерам "Короны"

Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская, сообщила, что готова консультировать создателей сериала по поводу своего персонажа и многих других

Британский сериал "Корона", рассказывающий историю королевской семьи Великобритании, бьет все рекорды по рейтингам и с каждым новым сезоном обрастает армией поклонников. Впрочем, сама семья британских монархов неоднократно критиковала его за исторические неточности. Герцогиня Йоркская, Сара Фергюсон, решила взять дело в свои руки и предложила свою помощь. Об этом пишет Insider.

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Персонаж Сары как раз появляется в четвертом сезоне. Сюжет разворачивается в 1980-е годы, когда Сара вышла замуж за принца Эндрю, второго сына королевы Елизаветы II. В сериях героиня Фергюсон показана лишь эпизодически, что немного обидело саму герцогиню.

[ + – ] Сара Фергюсон в сериале "Корона"

Однако в интервью западным журналистам, она призналась, что ей понравилось, как показали свадьбу.

Как известно, пятый сезон, над которым сейчас работает съемочная группа, будет посвящен непростым отношениям принцессы Дианы и принца Чарльза. И так как Сара была вовлечена в жизнь королевской семьи, возможно, в новых сериях ее героине будет уделяться больше времени.

[ + – ] Одна из последних фотосессий Ферги

Фергюсон, будучи фанаткой "Короны", лично написала исполнительному продюсеру: "Почему я не могу помочь в работе над моим персонажем?".

Авторы проекта, кстати, настаивающие, что многое происходящее в сериале — художественный вымысел, предложение Сары пока не приняли. Что, возможно, зря. Именно Сара была участницей скандалов при дворе того времени и создала себе образ бунтарки.

Напомним, Сара Фергюсон, прозванная в народе "Ферги", знала принца Эндрю много лет. Они начали встречаться после очередной встречи на скачках в Аскоте. Пара сочеталась браком в Вестминстерском аббатстве в 1986 году.

[ + – ] Свадьба принца Эндрю и Сары Фергюсон

[ + – ] Сара Фергюсон и принц Эндрю с дочерями Фото: Скриншот

В браке родились две дочери: принцессы Евгения и Беатрис. Однако герцоги расстались в 1996 году. С той поры Ферги не сходила с первых полос таблоидов. Она встречалась с бизнесменом Джоном Брайаном, причем еще до развода и снимки из Сен-Тропе, где он целует ей ноги, вызвали грандиозный скандал.

Также ей приписывали романы с молодым итальянским князем Гаддо делла Жерардеска, американским миллионером Стивом Виаттом, и Перегрином Китченером-Феллоузом, сыном ее хорошего друга и создателя сериала "Аббатства Даунтон" Джулиана Феллоуза.

Последний младше 61-летней Ферги на 30 лет, но никого из них, похоже, это не смущает. Про себя и принца Эндрю Сара говорит, что они "самая счастливая разведенная пара в мире ".