Ексдружина принца Ендрю запропонувала співпрацю продюсерам "Корони"

Сара Фергюсон, герцогиня Йоркська, повідомила, що готова консультувати творців серіалу з приводу свого персонажа та багатьох інших

Британський серіал "Корона", що розповідає історію королівської сім'ї Великобританії, б'є всі рекорди за рейтингами і з кожним новим сезоном обростає армією шанувальників. Утім, сама сім'я британських монархів неодноразово критикувала його за історичні неточності. Герцогиня Йоркська, Сара Фергюсон, вирішила взяти справу в свої руки та запропонувала свою допомогу. Про це пише Insider.

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Персонаж Сари якраз з'являється в четвертому сезоні. Сюжет розгортається в 1980-і роки, коли Сара вийшла заміж за принца Ендрю, другого сина королеви Єлизавети II. У серіях героїня Фергюсон показана лише епізодично, що трохи образило саму герцогиню.

[ + – ] Сара Фергюсон в серіалі "Корона"

Однак в інтерв'ю західним журналістам вона зізналася, що їй сподобалося, як показали весілля.

Як відомо, п'ятий сезон, над яким зараз працює знімальна група, буде присвячений непростим стосункам принцеси Діани та принца Чарльза. І оскільки Сара була залучена в життя королівської сім'ї, можливо, у нових серіях її героїні буде приділятися більше часу.

[ + – ] Одна з останніх фотосесій Фергі

Фергюсон, будучи прихильницею "Корони", особисто написала виконавчому продюсеру: "Чому я не можу допомогти в роботі над моїм персонажем?".

Автори проекту, до речі, наполягають, що багато серіальних подій — художній вимисел, пропозицію Сари поки не прийняли. Що, можливо, даремно. Саме Сара була учасницею скандалів при дворі того часу та створила собі образ бунтарки.

Нагадаємо, Сара Фергюсон, прозвана в народі "Фергі", знала принца Ендрю багато років. Вони почали зустрічатися після чергової зустрічі на скачках в Аскоті. Пара одружилася в Вестмінстерському абатстві в 1986 році.

[ + – ] Весілля принца Ендрю та Сари Фергюсон

[ + – ] Сара Фергюсон і принц Ендрю з дочками Фото: Скриншот

У шлюбі народилися дві дочки: принцеси Євгенія та Беатріс. Однак герцоги розлучилися в 1996 році. З тієї пори Фергі не сходила з перших шпальт таблоїдів. Вона зустрічалася з бізнесменом Джоном Браяном, причому ще до розлучення, і знімки з Сен-Тропе, де він цілує їй ноги, викликали грандіозний скандал.

Також їй приписували романи з молодим італійським князем Гаддо делла Жерардеска, американським мільйонером Стівом Віаттом і Перегріном Кітченер-Феллоузом, сином її доброго друга та творця серіалу "Абатства Даунтон" Джуліана Феллоуза.

Останній молодший за 61-річну Фергі на 30 років, але нікого з них, схоже, це не бентежить. Про себе і принца Ендрю Сара каже, що вони "найщасливіша розлучена пара на світі".