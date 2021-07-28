"Не понял, что случилось": бывший муж Дины Немцовой рассказал о причинах развода

Пара сыграла пышную свадьбу, однако рассталась через девять месяцев

В мае этого года 19-летняя Дина Немцова, дочь покойного Бориса Немцова, неожиданно объявила о разводе с мужем, 21-летним Димитрием Матевосовым. Дина причину развода не озвучила. Недавно дал комментарий и ее уже бывший муж. Об этом пишет Starhit.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Пара кроме свадьбы, даже устроила церемонию венчания, однако, как видно, это брак молодой семье помочь не смогло. Всего через два месяца после венчания пара рассталась.

"Мы расстаемся, потому что есть вещи, которые в моем понимании с браком несовместимы. Их уже никак не исправить. Вся семья меня поддержала. Я смирилась и поняла, что нужно уходить", — заявила Дина, рассказывая о причинах развода.

[ + – ] Венчание Дины Немцовой [ + – ] Дина Немцова с матерью

Спустя месяц прокомментировал развод и бывший супруг девушки.

"Мы с Диной развелись. Почему? Как у всех: не совпали, не сложилось и так далее. Но хорошо, что быстро это поняли. Точнее, она поняла, а я просто согласился, о чем ни капельки не жалею. Мы с ней действительно оказались очень разными, и у нас разные взгляды на институт семьи. Что самое интересное, ни мои друзья, ни моя семья, ни я реальную причину понять так и не смогли, да и плевать. То есть было много мелких факторов, которые привели к разводу. Мы все их приняли, но на развод они, откровенно говоря, не тянут, хотя в таком возрасте, может быть, и тянут", — сообщил Матевосов.

Впрочем, судя по всему, уже бывшие молодожены решили остаться в дружеских отношениях.

[ + – ] Дина Немцова/Все фото: Instagram odintsovaprtrend [ + – ] Дина Немцова с матерью

"Я так скажу: 240 дней брака были хорошими, два дня — плохими. 2/240 — меньше одного процента. Так что все супер. Еще добавлю, что не загоняюсь по этому поводу. Что было, то прошло. Жизнь продолжается", — резюмировал Димитрий.

Напомним, что до брака молодые люди встречались около трех лет и вместе учились в одной школе. На момент заключения брака, Дине было 18 лет, а ее избраннику – 20.

Сейчас Матевосов получает образование на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ, а Дина учится в Британской высшей школе дизайна.

Дина – дочь оппозиционного российского политика и лидера российского Объединенного демократического движения "Солидарность" Бориса Немцова от его второго брака с журналисткой Екатерины Одинцовой. У нее есть родной брат Антон (род. в 1995 году). Также от первого брака у Немцова есть дочь Жанна (род. в 1984 году), журналистка издания Deutsche Welle. В третьем браке с Ириной Королевой у Немцова родилась дочь София (2004).