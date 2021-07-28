"Не зрозумів, що сталося": колишній чоловік Діни Нємцової розповів про причини розлучення

Пара зіграла пишне весілля, проте розлучилася через дев'ять місяців

У травні цього року 19-річна Діна Нємцова, дочка покійного Бориса Нємцова, несподівано оголосила про розлучення з чоловіком, 21-річним Дмитром Матевосовим. Діна причину розлучення не озвучила. Нещодавно дав коментар і її вже колишній чоловік. Про це пише Starhit.

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Пара, крім весілля, навіть влаштувала церемонію вінчання, проте, як видно, це шлюб молодій сім'ї зберегти не змогло. Усього через два місяці після вінчання пара розлучилася.

"Ми розлучаємося, тому що є речі, які в моєму розумінні з шлюбом несумісні. Їх вже ніяк не виправити. Уся сім'я мене підтримала. Я змирилася і зрозуміла, що потрібно йти", — заявила Діна, розповідаючи про причини розлучення.

[ + – ] Вінчання Діни Нємцової [ + – ] Діна Нємцова з матір'ю

Через місяць прокоментував розлучення і колишній чоловік дівчини.

"Ми з Діною розлучилися. Чому? Як у всіх: не зжилися, не склалося і так далі. Але добре, що швидко це зрозуміли. Точніше, вона зрозуміла, а я просто погодився, про що ні крапельки не шкодую. Ми з нею дійсно виявилися дуже різними, і в нас різні погляди на інститут сім'ї. Що найцікавіше, ні мої друзі, ні моя сім'я, ні я реальну причину зрозуміти так і не змогли, та й плювати. Тобто було багато дрібних факторів, які призвели до розлучення. Ми всі їх прийняли, але на розлучення вони, відверто кажучи, не тягнуть, хоча в такому віці, може, і тягнуть", — повідомив Матевосов.

Втім, судячи з усього, вже колишні молодята вирішили залишитися в дружніх відносинах.

[ + – ] Діна Нємцова/Усі фото: Instagram odintsovaprtrend [ + – ] Діна Нємцова з матір'ю

"Я так скажу: 240 днів шлюбу були хорошими, два дні — поганими. 2/240 — менше одного відсотка. Тому все супер. Ще додам, що не заганяти з цього приводу. Що було, те загуло. Життя триває", — резюмував Дмитро.

Нагадаємо, що до шлюбу молоді люди зустрічалися близько трьох років і разом вчилися в одній школі. На момент укладення шлюбу Діні було 18 років, а її обранцю — 20.

Наразі Матевосов здобуває освіту на факультеті обчислювальної математики і кібернетики МГУ, а Діна вчиться в Британській вищій школі дизайну.

Діна — дочка опозиційного російського політика і лідера російського Об'єднаного демократичного руху "Солідарність" Бориса Нємцова від його другого шлюбу з журналісткою Катериною Одинцовою. У неї є рідний брат Антон (народ. в 1995 році). Також від першого шлюбу в Нємцова є дочка Жанна (народ. в 1984 році), журналістка видання Deutsche Welle. У третьому шлюбі з Іриною Корольовою в Нємцова народилася дочка Софія (2004).