Пыль столбом и рев моторов: Celine представил новую коллекцию Cosmic Cruiser (видео)

Во время показа Эди Слиман разбавил эстетику моды спортивным адреналином, устроив настоящее шоу во время прохода моделей по подиуму на открытом воздухе.

Французский дизайнер Эди Слиман, заменивший Фиби Файло на посту креативного директора модного бренда Celine, вывел показы новых коллекций дома на небывалый уровень, и очередное подтверждение этого – мужская коллекция весна-лето 2022 под названием Cosmic Cruiser.

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В последние месяцы скейтерский стиль 2000-х, однако творческое видение Слимана всегда отклонялось в сторону мотивов панк-эры и контркультурного вдохновения. Если катание на коньках сейчас является мейнстримом, то эта коллекция объявляет катание на мотоциклах по грязи и песку своей мятежной субкультурой.

В видео, снятом Слиманом, камера мечется между гонщиками, выполняющими в воздухе головокружительные трюки, и моделями, идущими по полосе, представляющей собой импровизированный подиум и украшенной надписью с названием бренда.

Оставаясь верным своим рок-н-ролльным корням, Слиман использует кожу и деним для всей коллекции. Однако, в отличие от средневековых силуэтов его коллекции Celine Men's Fall / Winter 2021, эти модели, вдохновленные мотокроссом, сочетают в себе мастерство и простоту. Кожаные жилеты украшены заклепками, а соответствующие брюки – без украшений и плотно прилегают к телу. "Космические" элементы коллекции отличаются искусной отделкой пайетками, переливающейся под летним солнцем, как, например, серебряная надпись "Дни неба" на черном пиджаке или расшитая пойетками рубашка.

В целом, Слиман посвятил свою последнюю коллекцию субкультуре спортсменов, которая уже использует многие из его фирменных элементов дизайна. Линия поддерживает тему спортивной одежды, а также изменяет эстетику мотокросса, чтобы соответствовать представлению дизайнера о роскошной готовой одежде.

Напомним, в апреле Celine представил женскую коллекцию осень-зима 2021, которая отличалась от предыдущих тем, что дизайнер показал переход "интеллигентной женщины Celine в городскую девушку Celine".