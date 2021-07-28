Пил стовпом і рев моторів: Celine представив нову колекцію Cosmic Cruiser (відео)

Під час показу Еді Сліман розбавив естетику моди спортивним адреналіном, влаштувавши справжнє шоу під час проходу моделей по подіуму на відкритому повітрі.

Французький дизайнер Еді Сліман, який замінив Фібі Файло на посаді креативного директора модного бренду Celine, вивів покази нових колекцій будинку на небувалий рівень, і чергове підтвердження цього — чоловіча колекція весна-літо 2022 під назвою Cosmic Cruiser.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

В останні місяці скейтерських стиль 2000-х знову популярний, проте творче бачення Слимана завжди відхилялося в бік мотивів панк-ери та контркультурного натхнення. Якщо катання на ковзанах зараз є мейнстрімом, то ця колекція оголошує катання на мотоциклах по бруду та піску своєю бунтівною субкультурою.

У відео, знятому Сліманом, камера метається між гонщиками, які виконують у повітрі запаморочливі трюки, і моделями, які йдуть по смузі, що уособлює імпровізований подіум і прикрашена написом з назвою бренду.

Залишаючись вірним своєму рок-н-рольний корінню, Сліман використовує шкіру та денім для всієї колекції. Однак на відміну від середньовічних силуетів його колекції Celine Men's Fall/Winter 2021, ці моделі, натхненні мотокросом, поєднують у собі майстерність і простоту. Шкіряні жилети прикрашені заклепками, а відповідні штани — без прикрас і щільно прилягають до тіла. "Космічні" елементи колекції відрізняються майстерною обробкою паєтками, які переливаються під літнім сонцем, як, наприклад, срібний напис "Дні неба" на чорному піджаку або розшита паєтками сорочка.

У цілому, Сліман присвятив свою останню колекцію субкультурі спортсменів, яка вже використовує багато з його фірмових елементів дизайну. Лінія підтримує тему спортивного одягу, а також змінює естетику мотокросу, щоб відповідати уявленню дизайнера про розкішний готовий одяг.

Нагадаємо, у квітні Celine представив жіночу колекцію осінь-зима 2021, яка відрізнялася від попередніх тим, що дизайнер показав перехід "інтелігентної жінки Celine в міську дівчину Celine".