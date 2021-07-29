В Сети показали, как Леди Гага ходит в обуви на 20-сантиметровой платформе (видео)

Рост Леди Гаги всего 150 см, и недостающую высоту она пытается компенсировать с помощью обуви. Ее любовь к огромным и зачастую неудобным платформам уже стала фишкой певицы.

35-летняя американская певица и актриса Леди Гага, недавно сыгравшая Патрицию Реджани в фильме "Дом Гуччи" и то и дело появлявшаяся на страницах таблоидов в статусных нарядах жены миллионера, после съемок вернулась к собственному стилю, предполагающему максимум эпатажа.

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Знаменитость, которая раньше прославилась тем, что ходила на жутко неудобной обуви со скошенными каблуками, вновь носит туфли и сапоги на высокой платформе. Так, папарацци застали певицу в Нью-Йорке, когда она в сапогах на 20-сантиметровой платформе и на таком же тонком каблуке раздавала автографы, а затем садилась в авто. По информации СМИ, сейчас знаменитость готовится к выступлению, посвященному 10-летию выхода ее альбома Born This Way.

На видео, опубликованном в Сети, видно, что артистка с трудом ходит в неудобной обуви, а чтобы максимально усложнить передвижение, Леди Гага нарядилась в облегающее черное платье.

На следующий день ее заметили в той же обуви, а вот к ней певица снова выбрала черное облегающее платье, правда, значительно короче, чем предыдущее, зато с отделкой на рукавах белыми перьями, благодаря чему кажется, что наряд с крыльями.

Обладая ростом всего 150 см, Леди Гага пытается компенсировать недостающие сантиметры нереальной высоты обувью, что стало ее коронной фишкой. Певица не раз удивляла публику, появляясь на красных дорожках в обуви на громадной платформе.

Напомним, 23 мая Леди Гага появилась в Западном Голливуде на мероприятии, связанном с 10-летием уже упомянутого альбома, в сапогах на платформе и порванных колготках.