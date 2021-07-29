У мережі показали, як Леді Гага ходить у взутті на 20-сантиметровій платформі (відео)

Зріст Леді Гаги всього 150 см, і брак висоти вона намагається компенсувати за допомогою взуття. Її любов до величезних і часто незручних платформ вже стала фішкою співачки.

35-річна американська співачка й актриса Леді Гага, яка нещодавно зіграла Патрицію Реджані у фільмі "Будинок Гуччі" і раз у раз з'являлася на сторінках таблоїдів у статусних нарядах дружини мільйонера, після зйомок повернулася до власного стилю, який передбачає максимум епатажу.

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Знаменитість, яка раніше прославилася тим, що ходила на моторошно незручному взутті зі скошеними підборами, знову носить туфлі і чоботи на високій платформі. Так, папараці застали співачку в Нью-Йорку, коли вона в чоботях на 20-сантиметровій платформі і на такому ж тонкому каблуці роздавала автографи, а потім сідала в авто. За інформацією ЗМІ, наразі знаменитість готується до виступу, присвяченому 10-річчю виходу її альбому Born This Way.

На відео, опублікованому в мережі, видно, що артистка насилу ходить у незручному взутті, а щоб максимально ускладнити пересування, Леді Гага вбралася в приталене чорне плаття.

Наступного дня її помітили в тому ж взутті, а ось до нього співачка знову вибрала чорну відверту сукню, правда, значно коротшу, ніж попередню, зате з обробкою на рукавах білим пір'ям, завдяки чому здається, що наряд з крилами.

Маючи ріст усього 150 см, Леді Гага намагається компенсувати відсутні сантиметри нереально високим взуттям, що стало її коронною фішкою. Співачка не раз дивувала публіку, з'являючись на червоних доріжках у взутті на величезній платформі.

Нагадаємо, 23 травня Леді Гага з'явилася в Західному Голлівуді на заході, пов'язаному з 10-річчям уже згаданого альбому, у чоботях на платформі і порваних колготках.