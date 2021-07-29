У мережі показали, як Леді Гага ходить у взутті на 20-сантиметровій платформі (відео)
Зріст Леді Гаги всього 150 см, і брак висоти вона намагається компенсувати за допомогою взуття. Її любов до величезних і часто незручних платформ вже стала фішкою співачки.
35-річна американська співачка й актриса Леді Гага, яка нещодавно зіграла Патрицію Реджані у фільмі "Будинок Гуччі" і раз у раз з'являлася на сторінках таблоїдів у статусних нарядах дружини мільйонера, після зйомок повернулася до власного стилю, який передбачає максимум епатажу.
Знаменитість, яка раніше прославилася тим, що ходила на моторошно незручному взутті зі скошеними підборами, знову носить туфлі і чоботи на високій платформі. Так, папараці застали співачку в Нью-Йорку, коли вона в чоботях на 20-сантиметровій платформі і на такому ж тонкому каблуці роздавала автографи, а потім сідала в авто. За інформацією ЗМІ, наразі знаменитість готується до виступу, присвяченому 10-річчю виходу її альбому Born This Way.
На відео, опублікованому в мережі, видно, що артистка насилу ходить у незручному взутті, а щоб максимально ускладнити пересування, Леді Гага вбралася в приталене чорне плаття.
Наступного дня її помітили в тому ж взутті, а ось до нього співачка знову вибрала чорну відверту сукню, правда, значно коротшу, ніж попередню, зате з обробкою на рукавах білим пір'ям, завдяки чому здається, що наряд з крилами.
Маючи ріст усього 150 см, Леді Гага намагається компенсувати відсутні сантиметри нереально високим взуттям, що стало її коронною фішкою. Співачка не раз дивувала публіку, з'являючись на червоних доріжках у взутті на величезній платформі.
Нагадаємо, 23 травня Леді Гага з'явилася в Західному Голлівуді на заході, пов'язаному з 10-річчям уже згаданого альбому, у чоботях на платформі і порваних колготках.