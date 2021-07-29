"А когда не рано и не поздно?": Оля Полякова высказалась о дискриминации по возрасту

По словам артистки, дискриминация людей из-за возраста или пола говорит о страхе тех, кто пишет негатив в соцсетях.

37-летняя украинская певица Оля Полякова резко ответила всем тем, кто критикует не только ее, но и других из-за возраста, фигуры и внешнего вида, опубликовав на своей странице в Instagram послание хейтерам.

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В нем она интересуется у критиков, в каком возрасте можно разрешить себе быть собой.

"В 15 рано, в 50 поздно… А когда не рано и не поздно? Эйджизм и сексизм это как раз про страх. Страх быть осужденным, порицаемым, страх заявить о себе, быть собой таким, каким ты есть, зависеть от чужого мнения, от чужих оценок", – говорится в публикации.

Артистка отметила, что в свое время решила не обращать внимание на мнение других.

"Когда-то я перестала бояться быть смешной. Это принесло мне удачу. Сейчас я учусь быть открытой. Любить себя, свой возраст, свое тело, свои мысли и чувства. Любить людей такими, какие они есть, не требуя от них соответствовать моим ожиданиям. Учусь быть, а не казаться. И я не боюсь, что это кому-то не понравится. Возможно, это и заставляет меня работать над собой, быть полной идей, планов, энергии, страсти и любви", – подчеркнув, что это пост не о ее дочери Маше, которой тоже приходится читать разные комментарии под своими фото, а о взрослых, "боящихся всего на свете".

Публикацию знаменитость дополнила фото в бикини.

Эйджизм – это дискриминация по возрасту, а сексизм – набор штампов и предвзятое отношение к людям и дискриминация х по половому признаку.

Напомним, недавно Оля Полякова отреагировала на слова певца Валерия Меладзе, который назвал артистку в интервью Ксении Собчак фриком. Украинская певица записала видео, в котором высказалась по поводу подобных заявлений.