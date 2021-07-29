"А коли не рано і не пізно?": Оля Полякова висловилася про дискримінацію за віком

За словами артистки, дискримінація людей через вік або стать говорить про страх тих, хто пише негатив у соцмережах.

37-річна українська співачка Оля Полякова різко відповіла всім тим, хто критикує не тільки її, але й інших через вік, фігуру і зовнішній вигляд, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram послання хейтерам.

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У ньому вона цікавиться в критиків, у якому віці можна дозволити собі бути собою.

"У 15 рано, у 50 пізно ... А коли не рано і не пізно? Ейджизм і сексизм це якраз про страх. Страх бути засудженим, осудженим, страх заявити про себе, бути собою таким, яким ти є, залежати від чужої думки, від чужих оцінок", — йдеться в публікації.

Артистка зазначила, що свого часу вирішила не звертати уваги на думку інших.

"Колись я перестала боятися бути смішною. Це принесло мені удачу. Зараз я вчуся бути відкритою. Любити себе, свій вік, своє тіло, свої думки і почуття. Любити людей такими, якими вони є, не вимагаючи від них відповідати моїм очікуванням. Вчуся бути, а не здаватися. І я не боюся, що це комусь не сподобається. Можливо, це і змушує мене працювати над собою, бути повною ідей, планів, енергії, пристрасті і любові", — підкресливши, що це пост не про її дочку Машу, якій теж доводиться читати різні коментарі під своїми фото, а про дорослих, які "бояться всього на світі".

Публікацію знаменитість доповнила фото в бікіні.

Ейджизм — це дискримінація за віком, а сексизм — набір штампів і упереджене ставлення до людей, дискримінація їх за статевою ознакою.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова відреагувала на слова співака Валерія Меладзе, який назвав артистку в інтерв'ю Ксенії Собчак фріком. Українська співачка записала відео, у якому висловилася з приводу подібних заяв.