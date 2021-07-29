Майли Сайрус стала лицом нового аромата GUCCI (видео)

Рекламный ролик создан в стиле ретро, и Майли Сайрус в нем предстала с короткой прической посреди роскошного сада. В какой-то момент она превращается в героиню красочного мультфильма.

28-летняя американская певица и актриса Майли Сайрус снялась в рекламе в стиле ретро нового аромата от Gucci под названием Flora Gorgeous Gardenia, сообщает People.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Снятый в Лос-Анджелесе канадским режиссером и фотографом Петрой Коллинз новый рекламный ролик демонстрирует фирменную эстетику автора и мягкую пастельную цветовую палитру.

На одной фотографии Сайрус в украшенной розовыми пайетками на воротнике и рукавах фиолетовой блузке с подплечниками и бежевых брюках позирует во дворе дома с пуделем, двумя кошками и гигантской бутылкой Gucci Flora Gorgeous Gardenia.

"Это идеальный парфюм, чтобы выразить себя и свою смелость, и, конечно же, приятно пахнуть… Мне всегда нравится быть человеком, который пахнет потрясающе. Я думаю, что ароматы — это один из способов, с помощью которого мы можем по-настоящему выразить себя и найти свой собственный аромат, который будет соответствовать тому, кем мы являемся в данный момент", – отметила Сайрус и добавила, что рекламная кампания полностью соответствует ее собственным ценностям и убеждениям.

Певица призналась, что она использует моду как способ самовыражения, часто демонстрируя яркую одежду, образы в стиле панк-рок и эффектные футболки. Сейчас она уделяет первоочередное внимание уходу за собой, чтобы сохранить психическое и физическое здоровье.

[ + – ] Майли Сайрус появилась в ролике с короткими волосами

"На уровне красоты забота о себе – это серьезный уход за кожей. Я никогда не сплю с макияжем, и независимо от того, насколько я устала, или как долго длился день, макияж всегда смывается перед сном. Я также люблю находить время, чтобы ходить в походы и быть на природе как можно чаще – возможность уйти от безумия Лос-Анджелеса, чтобы дышать самостоятельно, имеет решающее значение", – подчеркнула Майли.

Напомним, ранее Майли Сайрус подписала очень выгодный контракт на рекламу мороженого.