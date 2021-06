Майли Сайрус подписала контракт на $20 млн на рекламу мороженого

Результат коллаборации артистки и компании по производству мороженого пользователи увидят уже 10 июня.

28-летняя американская певица Майли Сайрус готовит виртуальный концерт Miley In Layers совместно с известной маркой премиального мороженого Magnum Ice Cream, сообщается на сайте компании.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Шоу Miley x Magnum будет представлено 10 июня этого года. Во время трансляции Майли исполнит самые знаменитые песни из своего последнего альбома Plastic Hearts, а также споет эксклюзивную кавер-версию хита 80-х Midas Touch от Midnight Star, которая теперь прозвучит как Mileyʼs Touch.

На своей странице в Instagram Сайрус поделилась кадрами анонса предстоящего мероприятия, выдержанными в монохромной гамме, а также показала несколько фото из рекламного кампейна, на которых позирует с мороженым.

"Самая большая суперсила, которая у нас есть, – это наша индивидуальность. По мере того, как я развивалась как артист, я смогла исследовать разные слои того, кто я есть и что доставляет мне удовольствие – пишу ли я в студии, выступаю ли я на сцене перед тысячами фанатов или ношу что-то такое, что дает мне почувствовать силу. Мое самое большое удовольствие в жизни – это музыка, и я так рада выступить в 8D для всех вас. Я надеюсь, что эта кампания с мороженым Magnum вдохновит всех на то, чтобы охватить свои собственные слои и с гордостью приступить к тому, что приносит им удовольствие", – говорится в подписи к публикации.

И снимки, и видео созданы модным американским фотографом и режиссером Виджатом Мохиндра. Ранее он уже снимал певицу, а фотографии публиковал у себя на странице в соцсети.

Сотрудничество с Magnum принесет артистке не только новых поклонников, но и солидный гонорар. По информации в Twitter, сумма контракта звезды и производителя мороженного составляет около $20 млн. долларов.

Фото: Скриншот

На сегодня Майли Сайрус – одна из самых влиятельных артисток в мировой поп-культуре. У нее 133 млн. подписчиков в Instagram, шесть альбомов, один из которых, Bangerz, номинированный на "Грэмми" в 2013 году, стал трехкратным платиновым в США. В 2015 году она выпустила свой бесплатный экспериментальный альбом с 23 треками, Miley Cyrus and Her Dead Petz, сопродюсером которого выступили Уэйн Койн и другие участники Flaming Lips. Ее шестой альбом Younger Now, выпущенный в 2017 году, превысил 2,2 миллиарда просмотров по всему миру.

Ранее мы писали о том, что в Гонконге выпустили мороженое со вкусом слезоточивого газа, а в Дании сняли с производства популярное эскимо, чтобы не обижать коренных жителей Арктики.