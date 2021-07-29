Майлі Сайрус стала обличчям нового аромату GUCCI (відео)

Рекламний ролик створений у стилі ретро, і Майлі Сайрус у ньому з'явилася з короткою зачіскою посеред розкішного саду. У якийсь момент вона перетворюється в героїню барвистого мультфільму.

28-річна американська співачка й актриса Майлі Сайрус знялася в рекламі в стилі ретро нового аромату від Gucci під назвою Flora Gorgeous Gardenia, повідомляє People.

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Знятий у Лос-Анджелесі канадським режисером і фотографом Петрою Коллінз новий рекламний ролик демонструє фірмову естетику автора і м'яку пастельну колірну палітру.

На одній фотографії Сайрус у прикрашеній рожевими паєтками на комірі і рукавах фіолетовій блузці з підплічниками і бежевих штанах позує у дворі будинку з пуделем, двома кішками і гігантською пляшкою Gucci Flora Gorgeous Gardenia.

"Це ідеальний парфум, щоб виразити себе і свою сміливість, і, звичайно ж, приємно пахнути ... Мені завжди подобається бути людиною, яка пахне приголомшливо. Я думаю, що аромати — це один із способів, за допомогою якого ми можемо по-справжньому виразити себе і знайти свій власний аромат, який буде відповідати тому, ким ми є в цей момент", — зазначила Сайрус і додала, що рекламна кампанія повністю відповідає її власним цінностям і переконанням.

Співачка зізналася, що вона використовує моду як спосіб самовираження, часто демонструючи яскравий одяг, образи в стилі панк-рок і ефектні футболки. Наразі вона приділяє першочергову увагу догляду за собою, щоб зберегти психічне і фізичне здоров'я.

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"На рівні краси турбота про себе — це серйозний догляд за шкірою. Я ніколи не сплю з макіяжем, і незалежно від того, наскільки я втомилася, або як довго тривав день, макіяж завжди змивається перед сном. Я також люблю знаходити час, щоб ходити в походи і бути на природі якомога частіше — можливість піти від божевілля Лос-Анджелеса, щоб дихати самостійно, має вирішальне значення", — підкреслила Майлі.

Нагадаємо, раніше Майлі Сайрус підписала дуже вигідний контракт на рекламу морозива.