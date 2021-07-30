"Наш Томас стал нашей дочерью Руби": актриса Джейми Ли Кертис рассказала о сыне-трансгендере

Звезда фильмов "Чумовая пятница" и "Ножи наголо" рассказала, что ее 25-летний сын Томас совершил трансгендерный переход

Известная американская актриса Джейми Ли Кертис, известная по фильмам "Хэллоуин", "Чумовая пятница" и "Правдивая ложь", рассказала, что ее сын Томас теперь трансгендерная девушка и его зовут Руби. Про это пишет BuzzFeed.

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"Наш сын Томас стал нашей дочерью Руби", — рассказала актриса и призналась, что она вместе с мужем Кристофером Гастом "с любопытством и гордостью наблюдали", как их сын 25-летний сын совершает трансгендерный переход.

[ + – ] Джейми Ли Кертис с мужем Кристофером Гастом

Также Джейми сообщила, что в ближайшее время Руби, которая работает редактором компьютерный игр, сыграет свадьбу.

"Она и ее жених поженятся в следующем году. И я буду вести церемонию", — сообщила актриса. Джейми добавила, что надеется на появление внуков в будущем. Надо отметить, что снимков Томаса в его новой ипостаси пока в Сети нет.

[ + – ] Джейми Ли Кертис с сыном Томасом

Вторая дочь Кертис, 34-летняя Энни, замужем и работает инструктором по танцам.

В прошлом году каминг-аут как трансгендерный мужчина совершил актер Эллиот Пейдж, ранее известный под именем Эллен. В марте он появился на обложке Time — это первый случай, когда на обложке оказывается трансгендерный мужчина.

Напомним, одним из самых известных звездных детей-трансгендеров является сын исполнителей Шер и Сонни. Честити Сан Боно родилась в 1969 году, ей пророчили звездную карьеру, однако в 18 лет девушка заявила, что является лесбиянкой, а в 2010 году Честити сменила пол и имя в документах. Теперь он носит имя Чез Сальваторе Боно и состоит в отношениях с актрисой Шарой Блю.